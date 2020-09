Covid-19 : la métropole rennaise placée en "zone d'alerte renforcée" par le gouvernement

Rennes a été placée ce mercredi en "zone d'alerte renforcée" par le gouvernement, comme Paris ou encore Rouen. De nouvelles restrictions vont donc entrer en vigueur : fermeture des bars et restaurants à 22h ou encore interdiction des rassemblements de plus de dix personnes dans l'espace public.

La métropole rennaise et d'autres métropoles, comme Paris et Rouen, ont été placées en "zone d'alerte renforcée" par le gouvernement ce mercredi. Le ministre de la santé Olivier Véran a annoncé de nouvelles mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Nouvelles restrictions

Les bars et les restaurants vont désormais devoir fermer à 22h à partir de lundi. Pour les bars, c'est une heure d'ouverture en moins : depuis un arrêté préfectoral du 14 septembre, ils devaient déjà fermer à partir de 23h. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont désormais interdits dans l'espace public. Cela concerne notamment les parcs et les plages. Les fêtes locales et étudiantes sont également interdites.

Les salles de sport, les gymnases et les salles des fêtes vont également fermer. Mais il est impossible pour le moment de savoir si la mesure s'appliquera dès samedi ou lundi. Les modalités n'ont pas encore été précisées car ces mesures vont s'appliquer après concertation entre la préfecture et la mairie.

La jauge maximale pour les grands événements est abaissée de 5000 à 1000 personnes. Cette mesure concerne donc le Roazhon Park. Le Stade rennais ne joue pas à domicile ce samedi après-midi mais se déplace à Saint-Etienne, une autre métropole placée en "zone d'alerte renforcée". Le stade Geoffroy Guichard qui accueille les footballeurs rennais sera donc concerné dès samedi par cette mesure.

Enfin, les visites en Ehpad se feront désormais uniquement sur rendez-vous.