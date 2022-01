Covid-19 : la ministre Marlène Schiappa testée positive, mise à l'isolement

La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa a annoncé dimanche être positive au Covid-19, précisant qu'elle continuerait "d'assurer (ses) fonctions à distance".

"Je viens d'être testée positive au Covid-19. En conséquence, je me mets à l'isolement et continue d'assurer mes fonctions à distance", a-t-elle indiqué sur Twitter. Plusieurs membres du gouvernement ont déjà contracté le Covid-19 depuis le début de l'épidémie, le plus récent étant le ministre de la Santé Olivier Véran, qui avait annoncé le 13 janvier avoir été testé positif et présenter des "symptômes légers".