Covid-19 : la moitié de la population de Moselle a reçu au moins une dose de vaccin

La moitié de la Moselle a reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 : ce cap symbolique a été franchi cette semaine a annoncé le Préfet du département au cours de son traditionnel point sur la situation sanitaire qui se tenait, ce mardi 22 juin, à l'hôpital militaire (HIA) Legouest à Metz.

Un pas important

"30% a reçu les deux injections" précise Laurent Touvet qui se félicite de "ce pas important" cumulé à un taux d'incidence de désormais 13 cas pour 100.000 habitants, soit le niveau équivalent à l'été dernier. Mais "ça ne suffit pas" ajoute le Préfet qui martèle les objectifs de briser les chaînes de contaminations et de protéger un maximum de personnes du virus et de ses formes graves. Le message s'adresse à ceux qui sont toujours réticents et aux jeunes qui peuvent désormais se faire vacciner dès 12 ans.

Le centre de vaccination contre le Covid-19 de l'hôpital militaire Legouest à Metz © Radio France - Clément Lhuillier

Adaptation et flexibilité

Car les centres de vaccination connaissent depuis plusieurs semaine une baisse de fréquentation. L'hôpital militaire Legouest, qui a la capacité de délivrer 1.000 doses par jour, n'échappe pas à ce ralentissement, "bien qu'on soit ouvert le samedi, bien que le centre fonctionne jusqu'à 19h30" constate le médecin-chef Guillaume Pelée de Saint Maurice, directeur du HIA. 40 à 45 personnes sont pourtant mobilisées chaque jour dans cette structure spécialement installée au cœur de l'hôpital. "La population plus jeune, malgré la présence de l'été, doit se faire vacciner."

Pour cela, la campagne s'adapte encore et se veut plus flexible pour coller aux habitudes des jeunes et des actifs : les possibilités de prises de rendez-vous en soirée vont être augmentées, ainsi que les créneaux sans rendez-vous "qui vont se généraliser un peu partout" dit Lamia Himer, déléguée en Moselle de l'Agence Régionale de Santé, "pour les gens qui veulent se faire vacciner mais ne trouvent pas le bon créneau." Les autorités comptent aussi aller au devant du public sur les événements susceptibles d'attirer un public ciblé. Ainsi, une grande opération de vaccination sans rendez-vous aura lieu, ce samedi 26 juin, au centre commercial B'EST de Farebersviller, pour le début des soldes.