Covid 19 : la moitié des contaminations due au variant Delta en Moselle, le rythme de la vaccination maintenu

Appel à la vigilance des autorités mosellanes : le virus de la Covid-19 circule un peu plus dans notre département, et notamment son variant Delta qui représente la moitié des contaminations. Des opérations exceptionnelles de dépistage et de vaccination seront maintenues tout l'été.

Les chiffres restent bas par rapport à ce qu'on a connu à l'hiver et au printemps dernier, mais un regain de contaminations à la Covid-19 est constaté en Moselle depuis quelques jours. Le taux de positivité a par exemple été multiplié par trois en sept jours, et le taux d'incidence a presque doublé en une semaine dans notre département : on est passé de 19 à plus de 30 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Le seuil d'alerte de 50 est même dépassé désormais dans les agglomérations de Metz, Thionville, et dans le secteur de Maizières-les-Metz. "Ca reste des petits chiffres, l'idée n'est pas de créer la panique générale", explique Lamia Himer, la directrice déléguée de l'Agence régionale de santé en Moselle, mais "il faut prendre dès maintenant des mesures pour éviter que ces chiffres ne deviennent très haut."

Il faut continuer à se faire dépister pour casser les chaînes de contamination, et se faire vacciner

Le variant Delta explique en partie cette reprise des contaminations : il est détecté dans la moitié des tests positifs. "On a quelques clusters qui se sont développés en terrasse, donc en plein air. Ca prouve son pouvoir contaminant très fort", indique Lamia Himer. Heureusement, il n'y a pas encore de répercussion à l'hôpital, où le nombre de personnes hospitalisées reste faible, y compris en soins critiques.

Rythme de vaccination maintenu cet été, malgré les congés

Seule parade, la vaccination. La cadence sera toujours aussi soutenue cet été : de 37.000 doses disponibles par semaine actuellement, on va monter à 40.000 la semaine du 26 juillet, et à 45.000 celle du 2 août. Au-delà des centres de vaccination, qui doivent continuer à tourner malgré les départs en congés (bien mérités !) des personnels qui y travaillent, vous pouvez aussi vous adresser à votre médecin traitant ou votre pharmacien.

En revanche, les autorités demandent aux Mosellans de ne pas se présenter sans rendez-vous, pour faciliter l'intendance. Certes, quasiment tous les créneaux sont complets jusqu'à la fin de la semaine prochaine, mais prendre rendez-vous vous garantit d'avoir une dose de disponible qui vous sera réservée.

D'autres opérations exceptionnelles dans les centres commerciaux ou les parcs de loisirs vont être organisées ces prochaines semaines, à l'image de celles qui se sont déroulées à Auchan Semécourt, B'est à Farébersviller ou au parc Walygator de Maizières-les-Metz. A ce jour, 53,5% de la population mosellane a reçu au moins une dose, soit les deux tiers de la population adulte, et 41% a son schéma vaccinal complet. Chez les plus jeunes, seuls 20% des 12-17 ans ont commencé à se faire vacciner.

Très bon taux de couverture vaccinale à l'hôpital

Au CHR (centre hospitalier régional) de Metz-Thionville, l'obligation vaccinale dès le 15 septembre pour les personnels soignants et non soignants a peut-être été mieux vécue que dans d'autres départements, selon Marie-Odile Saillard, sa directrice : sur les 6.300 agents, 75% ont reçu au moins une dose, et 55% la seconde. Sans compter les salariés qui se sont fait vacciner ailleurs qu'au CHR. "Il faut dire que nous avons bénéficié de cette avance, lors de la première vague, quand 30.000 doses de vaccin avaient été octroyées pour les personnels soignants de Moselle. Cette avance, nous ne l'avons jamais vraiment lâchée, et c'est heureux. Maintenant, il faut que ça continue." Cet excellent taux de vaccination chez les personnels du CHR est même supérieur aux autres départements, où il tombe parfois à 60%. Marie-Odile Saillard reconnaît la réticence de certains, mais "je suis persuadée que le reste du personnel hospitalier va se conformer à cette obligation, avec le sens des responsabilité qui a toujours été le leur depuis le début de cette crise".

On n'a pas le choix : soit on s'isole, soit on se fait vacciner

Les médecins de ville, de leur côté, exhortent la population à se faire vacciner le plus rapidement possible. Le Pr Sophie Siegrist, médecin généraliste au Ban St Martin, est aussi la vice-présidente de la CPTS (Communauté professionnelle territoriale de Santé, qui coordonne la médecine de ville) de Metz. Elle comprend qu'il y ait des sceptiques, mais ils doivent lever leurs doutes auprès des professionnels de la santé plutôt que sur les réseaux sociaux : "Le meilleur endroit pour avoir des réponses, c'est chez son médecin traitant. Il est légitime de douter, de discuter, et la consultation pré-vaccinale est faite pour cela. Les virus vivent leur vie quelles que soient les politiques qui sont mises en place ! La vaccination, elle, est là pour éviter les formes graves qu'ils peuvent apporter".