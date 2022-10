Covid-19 : la nouvelle campagne de vaccination commence ce lundi, avec des vaccins ciblant Omicron

La campagne de vaccination anti-Covid, avec les nouveaux vaccins qui ciblent le variant Omicron, commence ce lundi. Les plus de 60 ans, les plus fragiles et leur entourage ainsi que les soignants sont concernés.

Une campagne de rappel anti-Covid avec les nouveaux vaccins adaptés au variant Omicron démarre ce lundi. Cette dose supplémentaire est recommandée pour les personnes à risque de forme grave de la maladie : 60 ans et plus, immunodéprimés et leur entourage, femmes enceintes, enfants et adolescents à haut risque, ainsi que pour les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social. Mais "si vous souhaitez vous faire vacciner, vous pouvez vous faire vacciner", a précisé le ministre de la Santé la semaine dernière.

Pour cette campagne de rappel, la Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé d'utiliser l'un des trois vaccins adaptés aux sous-variants d'Omicron et récemment approuvés par l'Agence européenne du médicament. Il s'agit de deux vaccins issus du laboratoire Pfizer/BioNTech, et un de chez Moderna.

La HAS recommande si possible de coupler la vaccination avec celle contre la grippe, dont la campagne débutera le 18 octobre, sauf pour les personnes à risque, et notamment pour celle dont le schéma vaccinal n'est plus à jour (trois ou six mois après la dernière injection ou infection, selon l'âge et la date).

Reprise des contaminations

Alors que les contaminations augmentent de nouveau en France depuis environ trois semaines, dans le sillage de la rentrée, le ministre de la Santé a réitéré son appel au "bon sens" : "Il faut faire confiance aux Français. Le masque dans les transports, les gestes barrières, se laver les mains, c'est très utile parce que ça protège de la transmission de la grippe, du virus de la bronchiolite de l'enfant, du Covid", a-t-il déclaré.

Interrogé sur les écoles, François Braun a incité à "aérer régulièrement, toutes les heures", et à utiliser des capteurs de CO2 - "des moyens ont été mis sur la table en concertation avec les collectivités locales".