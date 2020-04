Coronavirus : la piscine de Moulins comme sas de décontamination pour les personnels soignants

Comme toutes les piscines de France, celle de Moulins-Communauté dans l'Allier est fermée au public depuis le début du confinement, mis en place pour contenir l'épidémie de Covid-19. Le centre aqualudique "L'Ovive", unique piscine du secteur, s'est donc adapté à la situation.

Depuis ce mardi 31 mars, plus d'une dizaine de douches sont accessibles gratuitement aux personnels soignants de l'agglomération. Ils peuvent s'y laver, changer de vêtements après une journée de travail auprès des malades susceptibles d'être atteints par le coronavirus, et peuvent regagner ensuite leurs domiciles sans mettre en danger leurs familles. Pierre-André Périssol, maire de Moulins et président de Moulins-Communauté, veut ainsi "contribuer à faire en sorte que nos concitoyens puissent ressentir en eux qu'ils sont protégés."

Les infirmiers libéraux et hospitaliers, les aides-soignants, ou encore les pharmaciens et les médecins libéraux sont accueillis 7 jours sur 7 par le personnel municipal, qui assure aussi l'entretien et la désinfection des douches. Deux créneaux horaires ont été mis en place : de midi à 14 heures pour les travailleurs du matin et de 18 heures à 21 heures pour ceux du soir.

le bassin extérieur du centre aqualudique de Moulins - Moulins communauté

Des salariés en contact avec le public, tels que les caissières ou les postiers, souhaiteraient aussi avoir accès à ces douches gratuites. Pierre-André Périssol ne se l'interdit pas, mais réserve pour l'instant le dispositif aux soignants. "Pour l'instant, il y a une priorité, et je pense que tout le monde la comprend, qui est donnée au personnel soignant. Nous verrons dans quelques jours. Si les douches ne sont pas saturées et qu'il y a des disponibilités, on ouvrira les lieux à d'autres catégories de personnes qui sont en contact avec le public."