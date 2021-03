La Meurthe-et-Moselle, placée en "surveillance renforcée" depuis une semaine ne sera finalement pas confinée ce week-end du 6 et 7 mars, confirme ce jeudi le premier Ministre Jean Castex. Mais de nouvelles mesures vont être mises en place.

Covid-19 : la place Stanislas à Nancy et les parcs bientôt fermés ?

La place Stanislas à Nancy, lieu traditionnel de passage et de rassemblements

Ce jeudi 4 mars, à l'occasion de son point hebdomadaire sur la situation sanitaire, Jean Castex le premier Ministre a relevé que le taux d'incidence du virus de la Covid-19 en Meurthe-et-Moselle était actuellement à 217, plus faible que les autres départements placés en "sécurité renforcée".

Pas de confinement finalement le week-end prochain des 6 et 7 mars en Meurthe-et-Moselle, seul le Pas-de-Calais rejoint les mesures déjà en place dans les ALpes Maritimes et Dunkerque. Trois départements rejoignent la liste de ceux placés en vigilance renforcée : les Hautes-Alpes, l’Aisne et l’Aube. Ce qui porte le total à 23.

En Meurthe-et-Moselle, et dans les 22 autres départements encore sous surveillance

Les grands centres commerciaux ou grandes surfaces commerciales, de plus de 10.000 m2, et plus seulement 20.000 m2 comme jusqu’à présent, seront fermés ;

L’obligation du port du masque sera étendue à toutes les zones urbaines où elle ne s’applique pas encore.

Le préfet sera autorisé à fermer ou interdire les lieux de rassemblements, quand il estimera qu'il y a un risque sanitaire, dès ce vendredi soir.

C'est cette dernière déclaration qui interroge, quels sont les lieux en Meurthe-et-Moselle qui rassemblent beaucoup de monde ? Les parcs et jardins, la place Stanislas à Nancy ? Des concertations vont s'engager localement, les annonces du préfet Arnaud Cochet sont attendues ce vendredi 5 mars.