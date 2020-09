Une trentaine de policiers ont patrouillé ce jeudi soir dans les rues de l'hyper centre d'Orléans, principalement la rue de Bourgogne, dans le cadre d'une opération de contrôles et de verbalisations dans les cafés et restaurants, 24 heures après le classement du Loiret en zone d'alerte pour le Covid

Covid-19: opération de contrôle du port du masque et de verbalisations dans les bars et restaurants d'Orléans

"Désormais, c'est tolérance zéro", confie un des patrons de la police orléanaise. La police a en effet patrouillé ce jeudi soir dans les rues les plus animées du centre-ville d'Orléans, principalement la rue de Bourgogne, et devait procéder à des verbalisations en cas de non-respect du port du masque et des règles sanitaires face au virus du Covid-19.

Verbalisations en série

Le Loiret ayant été classé "zone d'alerte" mercredi par le ministère de la Santé, pour la circulation active du virus, selon nos informations, le préfet a demandé ce jeudi aux policiers de "durcir" les contrôles (en clair, de passer d'une certaine prévention à la répression), et de ne pas hésiter à verbaliser des clients qui ne porteraient pas de masque alors qu'ils circulent dans un bar ou un restaurant ou qui seraient plus de dix à table. Rappelons que l'amende dressée est de 135 euros.

Les patrons de bars et restaurants qui ne respecteraient pas les règles sanitaires seront eux aussi verbalisés. A l'état-major de la police, on explique qu'on "n'hésitera pas à demander au préfet de faire fermer des bars et restaurants le cas échéant". Une trentaine de policiers sont mobilisés à Orléans ce jeudi pour cette opération.

Eviter des décisions plus restrictives

"Il faut bien comprendre que si les règles ne sont pas respectées, le risque pour Orléans est que la prochaine décision soit de fermer les bars et restaurants, comme à Marseille, voire un reconfinement", poursuit ce policier orléanais.