Covid-19 : la préfecture de Haute-Savoie mise sur l'humour pour inciter les 12-17 ans à se faire vacciner

A l'approche de la rentrée scolaire, les préfectures de Savoie et de Haute-Savoie invitent les 12-17 ans à aller se faire vacciner "dès maintenant", en maniant parfois l'humour sur les réseaux sociaux.

Les services de l'Etat veulent accélérer la vaccination des 12-17 ans. L’entrée en vigueur du pass sanitaire pour cette tranche d'âge est prévue pour le 30 septembre. Les préfectures invitent donc les jeunes qui n'auraient toujours pas reçu de dose à se rendre dès maintenant dans un centre de vaccination.

Tweet humoristique en Haute-Savoie

Pour l'annoncer, la préfecture de Haute-Savoie a choisi un ton décalé sur Twitter, invitant les internautes à résoudre un problème de mathématiques. "Sachant que le pass sanitaire sera obligatoire dès le 30 septembre pour les 12-17ans, qu'il faut 21 jours entre 2 doses de vaccin + 7 jours après la 2ème pour avoir un pass valide. Quand dois-je faire ma 1ère dose pour ne rater aucune activité ?". Réponse : le 2 septembre.

Nouveaux créneaux disponibles en Savoie

La préfecture de Savoie rappelle ce vendredi dans un communiqué que de nombreux créneaux sont disponibles sur le site Doctolib dans les jours à venir : 550 créneaux sous trois jours (y compris dimanche 22 août toute la journée), 4.300 créneaux sous 7 jours, et plus de 11.000 créneaux sous 14 jours.

Autorisation parentale pour les moins de 16 ans

"L’autorisation d’un des deux parents est nécessaire à la vaccination des mineurs de 12 ans à 15 ans inclus", est-il rappelé. Le document est à compléter et à apporter le jour de la vaccination. "Les jeunes de 16 ans et plus peuvent accéder à la vaccination sur la base de leur seul consentement".

Les chiffres de la vaccination