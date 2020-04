Covid-19 : la préfecture de l'Allier demande aux commerces de réguler l'accueil de leurs clients

La préfète de l'Allier a pris l'arrêt ce mercredi 8 avril. Elle a constaté que "dans certains commerces, le nombre de clients, insuffisamment régulé, a occasionné une affluence et une promiscuité de nature à compromettre le respect des mesures de protection" face au Covid-19.

La préfecture de l'Allier hausse le ton. Pour elle, les règles sanitaires, notamment la distance entre chacune et chacun, ne sont pas assez respectées dans les commerces, ce qui pourrait occasionner une propagation plus facile du coronavirus. "Dans le contexte d'une période de vacances et d'événements religieux, le respect strict dans les commerces des règles de distanciation sociale, dites mesures "barrières", est indispensable", rappelle-t-elle.

C’est pourquoi Marie-Françoise Lecaillon a pris un arrêté. Désormais, chaque responsable de commerce doit organiser l'accueil des clients selon des règles strictes, qui devront être affichées à l'entrée : files d'attente pour entrer dans le commerce, distance entre chaque client, schéma de circulation au sol, règles de passage en caisse, files prioritaires, modalités de livraison au véhicule… Chaque commerce devra aussi indiquer sa capacité d'accueil maximale et la manière de circuler.

En cas de non-respect de ces mesures à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, ou de récidive dans les 15 jours, le fautif devra payer une amende de 3.750 euros et passer 6 mois en prison. L'établissement, s'il est reconnu coupable, pourrait aussi faire face à une fermeture administrative.