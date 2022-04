Covid-19 : la préfecture de l'Indre appelle à la vigilance face aux contaminations élevées

Alors que la plupart des restrictions sanitaires ont été levées mi-mars, le nombre de contaminations au Covid-19 reste élevé dans l'Indre. La préfecture appelle à la prudence et invite les personnes concernées à recevoir leur quatrième dose de vaccin.

Depuis trois semaines, comme un air de monde d'avant dans les rues et lieux publics. Le 14 mars dernier, le gouvernement a levé la quasi-totalité des restrictions sanitaires liées au Covid-19. Mais ce n'est pas pour autant que le virus a totalement disparu : l'épidémie repart à la hausse, y compris dans l'Indre. Alors la préfecture lance ce mardi un appel à la vigilance.

Le taux d'incidence à plus de 1.000 cas pour 100.000 habitants

Dans le département, le taux de positivité était de 40% au 31 mars dernier, alors qu'il est de 30.38% à l'échelle du pays. Le taux d'incidence, lui, était de 1.280 pour 100.000 habitants, soit légèrement en-dessous du taux national (1.329). Actuellement, 60 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19, dont quatre en réanimation. Face à ces chiffres, la préfecture appelle à "rester collectivement vigilants", à la fois en respectant les gestes barrières, mais aussi en continuant de se faire vacciner.

Seule la vaccination permet de prévenir efficacement les formes graves du Covid-19

Elle précise notamment qu'il est recommandé aux personnes de plus de 80 ans, aux résidents en EHPAD et en unité de soins de longue durée d'effectuer une quatrième dose de vaccin dès trois mois après la troisième dose. Le port du masque reste aussi fortement recommandé pour ces publics fragiles et en leur présence.

Actuellement, 176.105 Indriens disposent d'une couverture vaccinale complète, soit 81% de la population.