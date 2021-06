Covid-19 : la préfecture de l'Yonne lance une stratégie de vaccination à destination des jeunes actifs

La préfecture de l'Yonne annonce une nouvelle stratégie de vaccination. Objectif : faciliter la vaccination des jeunes actifs. Pour cela, elle met en place un nouveau fonctionnement, avec un élargissement des jours d'ouverture et des horaires, dans les principaux centres de vaccination.

Alors que la vaccination est autorisée à tous les adultes en France, le préfet de l'Yonne annonce une stratégie de vaccination. Objectif : faciliter la vaccination des jeunes actifs. Pour cela, la préfecture de l'Yonne met en place un nouveau fonctionnement, avec un élargissement des jours d'ouverture et des horaires pour s'adapter aux travailleurs. "Cette population active n'a pas les mêmes horaires que les autres publics, donc nous modifions l'organisation pour permettre la vaccination", explique le préfet de l'Yonne, Henri Prévost.

À Auxerre, le centre de vaccination de l'hôpital sera ouvert tous les jours, dès le 21 juin, avec la possibilité de se faire vacciner le dimanche ou encore entre 12 heures et 14 heures. Les services de la préfecture visent ainsi à permettre la vaccination durant la pause déjeuner, après le travail ou durant les jours de repos.

Même chose au centre de vaccination Auxerrexpo, les horaires d'ouvertures sont décalés. À partir du 14 juin, il sera possible de se faire vaccinerjusqu’à 13h30 le matin et 19 heures le soir.

Dans l'Yonne, dès le 21 juin, il y aura également deux nocturnes de la vaccination chaque semaine, les mardis et jeudis. Il sera alors possible de recevoir sa dose de vaccin jusqu’à 22 heures au centre de vaccination de l'hôpital d'Auxerre, et jusqu'à 21h00 au centre de vaccination de l'hôpital de Sens.

Et puis un drive ouvrira le 17 juin à Auxerre, pour une vaccination rapide. Enfin, la vaccination va même s'inviter au travail : un stock de doses sera attribué aux médecins du travail afin de vacciner ceux qui le voudront, dans les grandes entreprises de l'Yonne.

"On veut éviter d'avoir des doses et qu'elles ne trouvent pas preneurs" Henri Prévost, préfet de l'Yonne.

Pour le moment, 21,2 % de la population icaunaise est entièrement vaccinée. La préfecture voudrait atteindre les 50 % d'ici la fin de l'été. Cela représente environ 175 000 personnes à vacciner sur les trois prochains mois. "C'est un objectif atteignable puisque nous avons suffisamment de doses", affirme Henri Prévost. "Aujourd'hui, l'enjeu, c'est que les gens se sentent concernés par la vaccination", poursuit-il.

