Covid-19 : la préfecture du Loiret assouplit les règles sur le port du masque obligatoire

L'obligation de porter le masque en plein air n'est pas abrogé par le nouvel arrêté pris ce vendredi par la préfecture du Loiret, mais les règles sont singulièrement assouplies à partir de lundi 11 octobre, en raison du passage du Loiret sous le seuil d'alerte de l'épidémie de Covid-19. Le masque n'est plus obligatoire que sur les marchés, brocantes et autres foires et fêtes foraines, en cas de forte densité de personnes.

Masque obligatoire uniquement dans certaines circonstances précises

Ce nouveau texte stipule précisément que "le port du masque couvrant le nez et la bouche est obligatoire, pour toute personne de plus de 11 ans, au sein des marchés de plein air, brocantes, vide-greniers, braderies, ventes au déballage, fêtes foraines et lieux ouverts au public, sur l’ensemble du département, lorsque ces lieux accueillent une forte densité de personnes, où il n’est pas possible de maintenir une distance d’un mètre entre chaque personne (soit une densité supérieure à une personne pour 4m2), si le passe sanitaire n’y est pas exigé."

Quid du centre-ville d'Orléans ?

Le précédent arrêté préfectoral, en vigueur depuis l'été, rendait le masque obligatoire, en plus, dans la métropole orléanaise dans les files d'attente, à proximité des établissements scolaires, centres commerciaux, stations de bus et tramway...

Quant à l'arrêté municipal de la Ville d'Orléans rendant le masque obligatoire dans l'hyper centre-ville, il est maintenu, comme prévu, jusqu'au 17 octobre, mais ne sera pas reconduit ensuite, indique la municipalité ce vendredi. Dans la métropole d'Orléans, le taux d'incidence est récemment passé sous le seuil d'alerte, comme dans le reste du Loiret, sous les 50 cas positifs de Covid-19 pour 100.000 habitants.