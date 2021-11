Covid-19 : la préfecture du Loiret durcit l'obligation du port du masque en extérieur

L'arrêté sur le masque obligatoire a été publié ce lundi par la préfecture du Loiret : il faut le porter en extérieur sur les marchés, brocantes, aux abords des gares et stations de tram et dès qu'il y a 5 personnes dans une file d'attente. Il y a des dispositions spécifiques à Orléans et Montargis

Comme annoncé vendredi matin sur France Bleu Orléans, la préfecture du Loiret a publié ce lundi un arrêté sur le port du masque obligatoire, dans cadres des mesures prises face à la cinquième vague de Covid-19. Le masque "couvrant le nez et la bouche" devient obligatoire en intérieur et extérieur (et ce, jusqu’au 29 décembre inclus) pour les plus de onze ans, "y compris lorsque le pass sanitaire s’applique", dans les lieux et circonstances suivants :

sur les marchés, les marchés de Noël, les brocantes, vide-greniers, braderies, fêtes foraines

aux abords immédiats des gares, des arrêts de bus et des stations de tramways

au sein des rassemblements à forte densité comme les manifestations déclarées, les festivals, les spectacles de rue

aux files d’attente de plus de cinq personnes

aux abords immédiats des centres commerciaux, des écoles et des lieux de culte au moment des cérémonies et offices

L’obligation du port du masque "ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation".

Des dispositions spécifiques à Orléans

Par ailleurs, l'arrêté préfectoral rend le port du masque obligatoire dans une partie du centre-ville d'Orléans et de Montargis "dans les zones de forte densité", de 6h à 23h. A Orléans, cela correspond au périmètre, en bord de Loire, délimité par :

pont de l’Europe

les quais, du quai du Roi au quai Saint-Laurent

rue de la République

place du Martroi

rue des Carmes

place De Gaulle

hyper centre-ville piéton

Et à Montargis

A Montargis, et c'est une première, le port du masque devient obligatoire aussi "dans les zones de forte densité" de 6h00 à 23h00. Cette zone "concerne le quartier de la pêcherie : rue de la pêcherie, rue de l’ancien palais, place Jules Ferry". Par ailleurs, le port du masque est obligatoire sur le périmètre de la place de la République, à Montargis, à l’occasion du marché organisé le samedi matin, de 8h à 13h.

Rappelons qu'un décret gouvernemental rend également le masque obligatoire en intérieur dans tous les lieux recevant du public, y compris ceux où le pass sanitaire est exigé à l'entrée (restaurants, cafés, discothèques...).