Covid-19 : la préfecture de l'Ardèche ouvre une plateforme d'appels pour les vaccinations

C'est sa dernière mesure en Ardèche, Françoise Souliman qui devient préfet de l'Eure-et-Loir, annonce ce vendredi 22 janvier, la création d'une plateforme téléphonique au niveau départemental pour les personnes qui souhaitent se faire vacciner.

4.000 personnes vaccinées en Ardèche

"La plateforme sera accessible le 1er février", explique Françoise Souliman sur France Bleu Drôme-Ardèche. Elle permettra de répondre aux personnes, de prendre leurs données, leur âge et "les rappeler dès qu'on sera en mesure de leur fixer un rendez-vous précis avec les nouvelles arrivées de vaccins".

Pour le moment, 4.000 personnes ont été vaccinées dans le département dont la moitié sont des soignants et pompiers. Reste que 700 personnes de plus de 75 ans ont pu recevoir leurs premières doses et les vaccins tardent à arriver dans certains centres. Celui des Vans a repoussé son ouverture pour éviter un appel d'air avec de nouvelles inscriptions.

"L'idée de cette plateforme est de dire à ces personnes qu'on ne les oublie pas", précise Françoise Souliman. Elle sera gérée par les personnels des collectivités locales et des services de l'État. Elle se tiendra en préfecture du lundi au vendredi. "Elle sera surtout destinée aux personnes qui n'ont pas accès aux plateformes Doctolib", conclut la préfète sortante de l'Ardèche.