Covid-19 : fermeture des bars, des gymnases, salles de sport et piscines en Ardèche

En plus du couvre-feu qui concerne désormais 54 départements français dont l'Ardèche, la préfète a pris un arrêté complémentaire pour restreindre les activités qui présentent le risque de favoriser la circulation du virus. Françoise Souliman l'a annoncé ce vendredi matin : fermeture des gymnases, salles de sport, piscines (sauf pour les activités scolaires et pour les personnes handicapées) et fermeture du seul casino d'Ardèche, celui de Vals-les-Bains. Les bars sont également fermés pour un mois en Ardèche. Les restaurants peuvent rester ouverts jusqu'à 21 heures. Le port du masque est obligatoire dans les 22 communes de plus de 2.500 habitants en Ardèche. Toutes ces mesures entrent en vigueur ce vendredi soir à minuit et jusqu'au 13 novembre.

C'est le dernier avertissement avant posssible reconfinement - Françoise Souliman

Deux règles sont assouplies après les protestations de la semaine dernière. La jauge de 100 personnes maximum sur les marchés est abrogée, c'est la règle de 4 m2 par personne qui s'y appliquera désormais. Les vestiaires pour les sports de plein air sont rouverts à condition de ne pas dépasser six personnes et masquées.

Françoise Souliman prévient : "c'est le dernier avertissement avant possible reconfinement". L'épidémie progresse de manière spectaculaire en Ardèche. Le taux d'incidence est passé de 50 cas positifs pour 100.000 habitants le 5 octobre à 355,5 cas positfs pour 100.000 habitants ce 23 octobre. Le taux de positivité des dépistages est désormais de 17,5%. 76 personnes sont hospitalisées pour Covid en Ardèche, dont 7 en réanimation.