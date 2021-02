Covid-19 : la première journée de tests salivaires ne déplace pas les foules à Saint-Etienne

Deuxième acte depuis ce lundi 22 février avec une nouvelle campagne de dépistage à Saint-Etienne. La première s’était déroulée du 13 au 19 janvier, au sortir des fêtes de fin d’année avec un bilan décevant : un peu plus de 10 000 personnes avaient été dépistées, bien loin de l'objectif des 40 000 tests souhaités par la ville. Pour ce nouveau round, finis les tests PCR, le dépistage se fait avec des tests salivaires.

Mais pour cette première journée, les Stéphanois étaient loin de se bousculer au portillon comme à l'hôpital de la Charité, un des douze centres de dépistages à Saint-Etienne. Jean est un des rares stéphanois venus ce lundi matin alors à peine arrivé, il a été aussitôt testé. Ce retraité était déjà venu lors de la première campagne, pour se rassurer après les fêtes. Cette fois-ci, il est venu parce qu'il a des rendez-vous médicaux cette semaine. Et pour lui, tests nasopharyngés ou salivaires, l'important, c'est de se faire dépister.

"Le test salivaire, ce qui est bien, c'est sûr, c'est que ce n'est pas invasif ! Ça peut simplifier les choses ! Souvent, vous entendez les gens dire que les PCR, c'est pas agréable, évidemment. Moi franchement, l'écouvillon ça ne m'a jamais dérangé, c'était pas un problème !"

Alexandre, lui, au contraire a une vraie phobie : pas question de tests nasopharyngés et sa compagne étant positive depuis 2 jours, l’arrivée des tests salivaires tombe très bien.

"Je ne peux vraiment pas supporter de me mettre quelque chose dans le nez et le coton tige va beaucoup trop loin. C'est hyper simple : on vous donne une éprouvette et on à qu'à cracher dedans. C'est pour que plus de gens se testent parce qu'il y a des gens comme moi qui ne veulent pas faire de tests PCR, par crainte, donc là il n'y a pas de crainte à avoir."

Moins de crainte et pourtant peu d'affluence ! D'autant que comme pour la première campagne, les jeunes ne se bousculent pas au portillon comme l'explique Chloé Defour, étudiante en deuxième année de médecine, chargée de donner les résultats.

"C'est surtout des personnes âgées qui viennent se faire tester. J'espère qu'il y aura un peu plus de monde parce que sinon, ce sont des opérations pas inutiles parce que ça sert toujours à voir s'il y a des gens positifs mais c'est dommage que ça tourne pas mieux! "

Une future médecin qui espère toujours plus de monde, peut-être dans le weekend, les résultats de ces tests salivaires pouvant aider à terme à mettre au point des autotests. Un espoir que partage aussi Nadia Halhoule, secrétaire médicale au SAMU, chargée de superviser l'organisation des tests au centre hospitalier de la Charité

"Ceux qui viennent ne doutent pas de la fiabilité, ils sont vraiment partants pour faire ce prélèvement. Ils le prennent différemment donc le test salivaire leur parait moins invasif. Il y a une question à un moment donné qui leur est posée, c'est : "est-ce que vous préférez le test salivaire ou le test PCR ?" et souvent ils répondaient le test salivaire. Ce sont des campagnes où c'est difficile de mobiliser des personnes. Et là on est en pleine période de vaccinations donc les personnes sont plutôt portées sur le vaccin que sur le prélèvement malheureusement ! Alors que le prélèvement, c'est important parce que c'est un nouveau protocole qui va permettre de se dire "est-ce qu'on ne pourrait pas faire des tests salivaires et puis que chacun puisse se tester à la maison". Non, je ne suis pas déçue parce que je me dis que même s'il n'y en a pas beaucoup, au moins ceux qui ont été prélevés, ceux qui sont venus faire le test, c'est toujours ça de pris! "