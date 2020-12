Covid-19 : la première phase de la vaccination va concerner de 65 à 70.000 personnes en Pays de la Loire

On commence à en savoir plus sur la vaccination contre le Covid-19 dans notre région. Dans un premier temps, elle va concerner de 65 à 70.000 personnes, en grande majorité dans les Ehpad.

L'agence régionale de santé a donné ce jeudi les premières indications sur le début de la vaccination contre le Covid-19 en Pays de la Loire. Elle va concerner de 65 à 70.000 personnes dans un premier temps. Ce sont d'abord les résidents des Ehpad qui seront vaccinés, aussi sans doute les malades en soins de longue durée en milieu hospitalier, peut-être aussi les résidences séniors et les résidences services et les personnes handicapées de plus de 60 ans qui vivent dans des établissements spécialisés. 15% des personnels de ces établissements devraient aussi se faire vacciner lors de cette première vague, soit en raison de l'âge, soit parce que ce sont des personnes à risque.

Des "super congélateurs" dans les hôpitaux de notre région

Pour conserver les vaccins qui seront administrés, les plus gros hôpitaux des cinq départements des Pays de la Loire - Nantes, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Laval et Angers - seront bientôt dotés de "super congélateurs", capables de descendre à -80 degrés.