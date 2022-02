Covid-19 : la pression baisse en réanimation mais toujours beaucoup d'hospitalisations en Drôme Ardèche

Le ministre de la santé Olivier Véran assure que "le pire est derrière nous", qu' "on a fait le plus dur" de cette cinquième vague de Covid-19. Dans les hôpitaux en Drôme Ardèche, les services réanimation sont moins sollicités mais le nombre d'hospitalisations reste important.

La pression baisse en réanimation : un seul patient en soin critique à Aubenas ce jeudi, six à Romans, c'est à dire deux fois moins qu'au plus fort de cette cinquième vague, onze à Valence sur les 23 lits du service, huit à Montélimar.

Des capacités se sont donc libérées en réanimation, ce qui permet de reprogrammer des chirurgies. Depuis le début de cette semaine, les blocs rouvrent progressivement pour d'autres opérations que des urgences. C'est sans doute l'effet conjugué de la vaccination, qui protège des formes graves du Covid-19, et du variant Omicron, aux symptômes moins sévères.

Cependant les directions des établissements restent prudentes, parce que beaucoup de malades sont encore traités dans les services d'hospitalisation conventionnelle : une soixantaine à Montélimar et Valence par exemple, une trentaine à Romans. "On reste sur un plateau haut" nous indique aussi la directrice de l'hôpital de Privas. Des services sont encore fortement sollicités.

Et par ailleurs, l'épidémie désorganise aussi le quotidien des hôpitaux : un patient qui se présente pour une toute autre pathologie mais se révèle positif au Covid-19 doit être isolé pour ses soins. Pas toujours évident dans l'organisation des chambres dans les services. Et les soignants sont aussi touchés par le Covid-19 et s'absentent pour maladie : les tableaux de service ne sont pas tous les jours faciles à remplir.