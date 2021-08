Covid-19 : la pression hospitalière reste faible en Berry malgré la hausse du taux d'incidence

"Une accalmie encore plus poussée que dans d'autres départements de la région". Voilà comment le directeur de cabinet de l'Agence régionale de santé décrit la situation de l'épidémie de Covid-19 dans l'Indre et dans le Cher. Dans le dernier bilan publié ce mardi par l'ARS, le taux d'incidence s'élève à 78 dans le Cher et à 50 dans l'Indre, où l'on observe d'ailleurs une légère baisse. Mais depuis le début du mois de juillet, le nombre de contaminations pour 100 000 habitants a augmenté dans le Berry. "Il faut être vigilant car on voit une dégradation des indicateurs depuis plusieurs semaines", précise Christophe Lugnot.

Tout faire pour empêcher un rebond de la pression hospitalière

Malgré tout, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de conséquence sur la pression hospitalière pour l'instant. 11 patients Covid pris en charge en ce moment contre 16 tout début juillet. Un seul malade en réanimation dans l'Indre contre cinq en Berry il y a un mois. "Il faut faire en sorte de poursuivre cet effort pour éviter un rebond dans les hôpitaux après 18 mois sur le pont", ajoute Christophe Lugnot.

Comment expliquer cette tension hospitalière qui n'augmente pas au moment où les contaminations progressent ? D'abord, on a fait deux fois plus de tests. Sans doute un effet du pass sanitaire, exigé dans les lieux de loisirs et de culture depuis le 21 juillet. On détecte forcément plus de cas positifs. Mais être contaminé ne signifie pas être malade du Covid avec le risque d'aller à l'hôpital. Et puis le taux d'incidence est surtout élevé chez les moins de 40 ans alors que les plus vulnérables sont très bien protégés : plus de 85% des personnes de 70 ans et plusss sont totalement vaccinés dans l'Indre comme dans le Cher.