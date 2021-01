Covid-19 : la prise de rendez-vous pour la vaccination démarre fort à Bourgoin-Jallieu

A peine la mairie de Bourgoin-Jallieu (Isère) a-t-elle annoncé la mise en place d'un centre de vaccination anti-Covid pour les plus de 75 ans, avec le Département de l'Isère, que les créneaux se remplissent vite.

D'abord sur internet

La prise de rendez-vous se fait d'abord par le plateforme Keldoc, sur laquelle il faut chercher "vaccination" dans le champ "professionnel de santé", et "Bourgoin-Jallieu" dans celui de la commune. La situation évolue de minute en minute ce jeudi matin à 10h16, le premier créneau disponible était déjà au 1er février à 13h40. Il y a environ 24 créneaux par jour d'ouverture, du lundi au vendredi.

Par téléphone à partir de samedi

Pour celles et ceux qui ne sont pas connectés, qui ont des difficultés avec internet et aucun membre de la famille pour les seconder, les prises de rendez-vous seront possible par téléphone à partir de samedi au 04 76 00 31 34. Le centre de vaccination berjallien se trouve à l'espace Sénior, 10 place Albert Schweitzer.

Ailleurs dans le département

A 11h ce matin il semble que cela parte moins fort, via le même site, dans les centres de vaccinations de Grenoble (rendez-vous encore possible 20 janvier) et de Vienne (rendez-vous encore possible le 18 janvier. Attention le CHU de Grenoble ne prend des rendez-vous en ligne que pour les professionnels de santé.

Les centres de vaccinations en Auvergne-Rhône-Alpes