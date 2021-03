Covid-19 : la proposition d'un confinement le weekend à Paris serait "inhumaine" selon Anne Hidalgo

Anne Hidalgo a pris position ce lundi, après une rencontre pour évoquer les mesures sanitaires qui pourraient être envisagées pour la capitale et la petite couronne. La maire de Paris s'est dite "en désaccord" avec l'idée d'un confinement le weekend à Paris et dans les départements limitrophes. Anne Hidalgo poursuit : "Le premier enjeu est de réduire la pression sur l'hôpital".

Ouverture des parcs et jardins jusqu'à 18 heures

Confiner le weekend serait "une proposition difficile, dure voire même inhumaine", selon la maire de Paris. "De très nombreux habitants de nos territoires, je pense bien sûr à Paris, mais aussi, même si ce n'est pas de ma compétence directe, aux habitants de la Seine-Saint-Denis, vivent dans des appartements exigus, sans espaces extérieurs, parfois même à plusieurs générations sous un même toit. Nous le savons, ces habitants dans ces quartiers ont déjà payé un très lourd tribut à cette épidémie."

La maire de Paris souhaite prolonger l'ouverture des parcs et des jardins. "A partir de ce 1er mars, j'ai décidé que les parcs et jardins seront désormais ouverts jusqu'à 18h, horaires de printemps, pour permettre aux Parisiens de bénéficier de ces espaces aérés", a déclaré l'élue.

Des mesures pour les étudiants

Faire cours dehors ? Possible, estime Anne Hidalgo. "On le sait, le coronavirus se transmet davantage dans les lieux clos et mal aérés", rappelle-t-elle. "A l'extérieur, on a moins de risque d'attraper le covid, dès lors que l'on porte un masque et que l'on est respectueux des gestes barrières". "Je propose aux enseignants de faire cours fenêtres ouvertes en profitant du retour des beaux jours et de faire classe en extérieur quand cela est possible".

La maire de Paris a également proposé d'ouvrir des lieux supplémentaires pour les étudiants. "Nous devons agir pour que les étudiantes et les étudiants (...) puissent se sortir de cette situation au mieux. Je propose donc d'ouvrir pour les étudiants des lieux supplémentaires pour permettre aux bacheliers et aux étudiants de réviser au calme. En plus des bibliothèques qui sont déjà ouvertes et sur lesquelles ont peut s'inscrire, je propose d'ouvrir les espaces dans les musées, les théâtres, tous nos centres municipaux, et les maisons de la vie associative et citoyenne, mais aussi les gymnases."