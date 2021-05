Coronavirus : la quarantaine obligatoire pour entrer en France étendue à quatre pays supplémentaires

Les voyageurs en provenance de quatre pays supplémentaires - le Bahreïn, la Colombie, le Costa Rica et l’Uruguay - devront observer une quarantaine obligatoire de dix jours à l'arrivée en France en raison de la circulation de l'épidémie de coronavirus dans ces pays, indique Matignon ce vendredi. La mesure entrera en application dimanche.

5.300 contrôles réalisés

En raison de la propagation du virus dans certains pays, et en particulier de plusieurs variants, les mesures de contrôle à l'arrivée sur le territoire français ont été renforcées fin avril. Une quarantaine de dix jours s'impose aux voyageurs en provenance de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de Guyane, d'Afrique-du-Sud et d'Inde depuis le 24 avril. Même chose pour ceux arrivant du Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Népal, Emirats arabes unis, Turquie et Qatar depuis le 8 mai. Les voyageurs en provenance du département français de la Guyane sont aussi concernés.

Les personnes concernées sont autorisées à sortir de leur lieu d'isolement deux heures par jour (10h-12h). Les contrevenants risquent une amende de 1.000 euros, majorée en cas de récidive. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué mercredi que "7 000 arrêtés d’isolement" avaient été dressés depuis avril, dont 4.800 mises en quarantaine sont encore en cours. "5.300 personnes ont été contrôlées et 280 ont été verbalisées", a-t-il ajouté.