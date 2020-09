Covid-19 : la quatorzaine pourrait être raccourcie

Olivier Véran estime que quatorze jours, c’est "sans doute trop long". Le ministre de la Santé a indiqué samedi sur BFMTV qu'il avait demandé "aux autorités scientifiques de donner un avis pour savoir si on ne peut pas réduire" ce délai d'isolement demandé aux cas contacts des personnes infectées.

Réduction de la quatorzaine aussi pour les malades ?

Cette "quatorzaine" devrait "être raccourcie" pour les cas contact mais aussi pour les malades affirme ce dimanche le JDD, ce qu'Olivier Véran n'a pas précisé. La nouvelle durée pourrait être de cinq ou sept jours.

La décision "sera envisagée lors du prochain Conseil de défense", a affirmé la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, dans Le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.

La contagion se fait dans les premiers jours

Cette réduction de la durée d’isolement des malades se justifie par une meilleure connaissance du mode de contamination. Elle diminue cinq jours après l’apparition des symptômes.

"Les données montrent aujourd'hui que _l'essentiel des contagions se fait dans la fenêtre des cinq premiers jours après les symptômes_. Si on arrivait déjà à respecter ces cinq jours, on laisserait sans doute passer quelques personnes porteuses, mais semble-t-il avec un faible pouvoir de contamination", estime ainsi dans Le JDD l'épidémiologiste Antoine Flahault, directeur de l'institut de santé globale à l'université de Genève.

"Au delà de 5 jours moins de 10% des porteurs de virus non symptomatiques sont contagieux" indique sur Twitter l'épidémiologiste.

Une mesure mieux acceptée

La quatorzaine n’est en France qu'une recommandation de la part des autorités, qui ne disposent pas de moyens de contrainte. Une durée d’isolement moindre pourrait ainsi être mieux acceptée par les personnes concernées et mieux respectée.

"On va se retrouver dans une situation où _il faut gérer des conditions qui sont très difficiles et y compris économiques_. Le problème de fond c'est qu'il faut que les mesures d'isolement soient associées à une véritable stratégie de test diagnostic. Il faut vraiment pouvoir vérifier que les patients ne sont plus contagieux" : analyse sur France Bleu le professeur Le professeur Christian Bréchot, virologue et président du Global Virus Network.