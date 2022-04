Covid-19 : la quatrième dose de vaccin ouverte à partir de 60 ans, annonce Olivier Véran

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé, ce jeudi matin, l'ouverture de la quatrième dose de vaccin anti-Covid 19 à toutes les personnes de 60 ans et plus qui le souhaitent. Jusqu'ici, cette deuxième dose de rappel était ouverte aux personnes de 80 ans et plus.

La quatrième dose de vaccin anti Covid-19 va être ouverte à toutes les personnes de 60 ans et plus, a annoncé le ministre de la Santé sur RTL ce jeudi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une quatrième dose plus de six mois après la dernière injection

Cette deuxième dose de rappel sera ouverte aux 60 ans et plus dont la dernière injection remonte à plus de six mois. "Nous allons pouvoir ouvrir cette 2e dose de rappel pour les Français âgés de 60 ans et plus s'ils sont à six mois de leur dernière injection de rappel", sans qu'elle devienne obligatoire, a précisé le ministre.

Jusqu'ici, cette dose était réservée aux personnes de 80 ans et plus, une annonce faite par Jean Castex mi-mars face au rebond de la pandémie.