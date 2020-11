Covid-19 : la Région Auvergne-Rhône-Alpes compte mobiliser 3.500 étudiants infirmiers en renfort

Laurent Wauquiez, président (LR) d'Auvergne-Rhône-Alpes a détaillé ce jeudi 12 novembre plusieurs mesures pour renforcer dans les tout prochains jours les effectifs des maisons de retraite et hôpitaux de la région, très, très mobilisés en raison de la deuxième vague de coronavirus.

Lors de la première vague du coronavirus, au printemps, "si le matériel manquait" rappelle le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, "aujourd'hui, le souci c'est l'épuisement du personnel".

Alors qu'Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus touchée par la deuxième vague du coronavirus, Laurent Wauquiez a donc détaillé plusieurs mesures pour apporter des renforts aux équipes des hôpitaux et des maisons de retraite. Ce travail s'est fait en concertation avec l'Agence régionale de santé, mais aussi Pôle emploi.

"On a des forces qui sont usées. Cela va se jouer dans les 15 jours-3 semaines. Potentiellement, on peut soit passer la vague, soit passer la tête en dessous de l'eau. Ce dont ils ont besoin, ce n'est pas juste que l'on applaudisse au balcon. Avec ces renforts, on va leur donner une bouffée d'oxygène", explique-t-il.

Quelque 4.000 étudiants infirmiers et kiné

La mesure principale consiste à mobiliser 3.500 étudiants-infirmiers de la région. Il s'agit d'étudiant de deuxième année qui n'ont pas d'examen à préparer et qui, à ce niveau d'étude, ont l'équivalence aide-soignant. Ils ne seront pas envoyés en première ligne. Il s'agit d'avoir des renforts dans les services pour libérer du personnel plus aguerri vers les lits Covid.

Une décision similaire a été prise pour les élèves kiné avec un espoir de 500 personnes. Ces étudiants bénéficieront d'un CDD, qui peut aller jusqu'à 1 mois et seront payés au SMIC par l'hôpital ou la maison de retraite qui fera appel à eux.

Les formations continues suspendues pour que les infirmiers retournent dans leur service

Autre mesure, les formations continues des infirmiers pour se spécialiser sont mises entre parenthèses pendant deux mois, permettant de rapatrier tout de suite 600 personnes dans leur service d'origine. Des professionnels expérimentés.

Un travail a également été effectué depuis la première vague pour former des demandeurs d'emploi au métier d'aide-soignant. 400 personnes sont prêtes selon la Région. Pôle emploi a aussi repérer les infirmiers et médecins inscrits à l'assurance-chômage avec 500 infirmiers et 50 médecins opérationnels de suite.

Une augmentation du nombre de places en écoles d'infirmiers

A plus long terme, la Région dit avoir obtenu de l'Etat une augmentation du nombre de places dans les écoles d’infirmiers. Ainsi 250 à 300 places supplémentaires sont espérées à la prochaine rentrée sur tout Auvergne-Rhône-Alpes.