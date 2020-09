Covid-19 : la région Île-de-France déploie des camions de dépistage

Tous les moyens sont bons pour dépister le Covid-19 et casser les chaînes de transmission du virus : après le dépistage en laboratoire, sous les tentes de l'ARS, dans les gymnases, la région Île-de-France propose aux habitants de se faire dépister à bord de deux camions mobiles qui vont sillonner les villes franciliennes. Première étape, ce mercredi 2 septembre, à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis.

Un camion mobile itinérant

Sur le parvis de l'hôtel de ville, la file d'attente s'allongeait : des habitants ont aperçu le camion et ont profité de l'occasion pour s'arrêter, d'autres avaient appris l'info sur les réseaux sociaux et tous sont là pour savoir s'ils sont porteurs du coronavirus ou s'ils l'ont eu. Dans ce camion de 6 à 10 mètres carrés, un infirmier les accueille et effectue, selon la situation, le profil et les symptômes du patient, un test virologique (PCR) ou sérologique. Les résultats sont délivrés dans les 24 heures.

Un arrêt dans une centaine de villes

Plus d'une centaine de villes se sont portés volontaires pour accueillir un de ces camions, dans le cadre de cette opération financée entièrement par la région. Au total, 200 tests par jour peuvent être réalisés à bord d'un camion, "c'est l'équivalent de ce que fait un laboratoire parisien", précise la présidente du conseil régional, Valérie Pécresse (Libres !).

Camion de dépistage "Mobiltest" lancé par la région Ile-de-France le 2 septembre 2020 à Saint-Ouen © Radio France - Hajera Mohammad

Après Saint-Ouen, ces camions feront un arrêt vendredi 4 septembre à Chelles (77) et à Saint-Maurice (94), puis samedi à Grigny (91) et à Croissy-sur-Seine (78).

Un bus de dépistage dédié aux zones rurales

À partir du 10 septembre, un bus de dépistage sera spécifiquement dédié pour aller dépister dans les zones rurales, avec un premier arrêt à la gare de Mormant en Seine-et-Marne. "On a 2 millions d'habitants dans le rural et eux sont très loin des laboratoires, donc on va faire venir ces bus à eux", explique Valérie Pécresse qui parle "d'égalité territoriale".

L'élue annonce aussi que la région financera à hauteur de 20 000 euros les communes qui souhaitent mettre en place des structures de dépistage sur leur territoire. Ces subventions seront soumises au vote de la commission permanente du conseil régional d'ici la fin du mois.