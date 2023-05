Covid-19 : la réintégration des soignants non-vaccinés possible à partir de ce lundi

Les soignants qui refusent de se vacciner contre le Covid-19 vont pouvoir reprendre leur poste. Après l' avis favorable de la Haute autorité de santé et l'accord du gouvernement, une nouvelle étape est franchie ce dimanche avec la publication du décret au Journal officiel. "L'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 est suspendue", indique le texte diffusé dans la nuit.

Concrètement, les personnes suspendues doivent pouvoir être réintégrées dans le même poste ou un poste "équivalent", selon l'instruction ministérielle diffusée par le gouvernement il y a deux semaines. Le retour au travail doit pouvoir se faire dès "le lendemain" de la parution du décret.

3.000 soignants concernés

Combien de personnes sont-elles concernées ? Ce lundi sur franceinfo, François Braun, ministre de la Santé, évalue à "à peu près 3.000" le nombre de personnes concernées par cette réintégration, soit "0,3% de l'ensemble de l'effectif de la fonction publique hospitalière". "C'est assez difficile d'avoir le chiffre exact", a-t-il précisé. "Un certain nombre ont déjà fait savoir qu'ils voulaient revenir dans leur service. D'autres, au contraire, se positionnent en disant qu'ils ne reviendront pas, qu'ils ont trouvé un autre métier", a poursuivi le ministre.

L'obligation vaccinale avait été requise pour 2,7 millions de personnes, soignants mais aussi personnels des hôpitaux et des maisons de retraite, ambulanciers, aides à domicile ou encore pompiers.

"Pour moi, l'éthique du soignant c'est de se protéger pour protéger les patients qu'il prend en charge", a déclaré François Braun. "Cette réintégration des soignants repose sur des éléments scientifiques et des éléments éthiques. Et d'un point de vue éthique, il faut que chaque soigner s'interroge à titre personnel", a-t-il estimé.

Même si le rejet de la vaccination contre le Covid a été minoritaire chez les professionnels de santé, le sujet est devenu très politique et a entraîné des manifestations. Les personnels soignants qui ne pouvait attester d'un schéma vaccinal complet (deux, puis trois doses), à la sortie de l'été 2021, ont été suspendus, sans rémunération.

Un certain nombre de soignants a, depuis, quitté le milieu médical. Parmi ceux qui sont restés dans le métier, certains hésitent à réintégrer leur service, d'autres sont plutôt impatients .

"Remise en cause du principe de vaccination"

Pour Mathias Wargon, chef des urgences Smur de l'hôpital Delafontaine à Saint-Denis, cette réintégration "remet en cause le principe de la vaccination", a-t-il réagi dimanche soir, toujours sur franceinfo. "C'est quelque chose d'assez grave en santé publique", estime-t-il. "Que fera-t-on la prochaine fois qu'il y aura une vague de vaccination et des refus ? (...) Être soignant, c'est des devoirs. Est-ce que demain on va arrêter de se laver les mains parce qu'on ne croit pas aux microbes ?".

Une décision réversible

D'abord réticent à réintégrer les soignants non-vaccinés , le gouvernement a suivi l'avis favorable de la HAS mais garde la possibilité de suspendre à nouveau ces personnels par un nouveau décret, si la pandémie repart. Le groupe PCF à l'Assemblée nationale avait fait voter le 4 mai une proposition de loi abrogeant définitivement l'obligation vaccinale contre le Covid, mais le gouvernement s'y oppose, et la proposition de loi n'a pas encore été examinée par le Sénat.