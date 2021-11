Covid-19 : la reprise épidémique commence à se ressentir au CHU de Limoges

Le taux d'incidence a quasiment doublé en une semaine en Haute-Vienne. Il s'élève à 52 cas positifs pour 100.000 habitants. Et cette recrudescence de l'épidémie se fait déjà ressentir au centre hospitalier universitaire de Limoges : le nombre de lits occupés par des malades du Covid-19 a augmenté. _"_Un patient était hospitalisé en médecine en fin de semaine dernière, ce mercredi il y en a 9, répartis dans les services des maladies infectieuses et de pathologies respiratoires", indique Sophie Girard, directrice départementale de l'Agence régionale de santé (ARS) en Haute-Vienne. Par ailleurs, quatre malades sont hospitalisés en réanimation.

"Il y a un frémissement", confirme le professeur Jean-François Faucher, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Limoges. "On s'adapte. Ces lits qui devraient recevoir des patients non-Covid de nos disciplines sont disponibles pour des patients Covid". Sophie Girard précise qu'aucune opération n'a été reportée "mais la question va se poser si on continue à avoir des hospitalisations liées au Covid".

Principalement des patients non-vaccinés

La majorité des patients sont âgés de plus de 60 ans mais il y a quelques quadragénaires. "Ce sont des personnes qui ne sont pas vaccinées du tout pour la plupart ou qui n'ont pas eu leur dose de rappel. Et elles présentent des facteurs de risque pour la Covid, compte-tenu de leur âge ou de leur comorbidité", note le professeur Faucher. Il redoute que dans les prochaines semaines, l'hôpital soit saturé par un afflux encore plus massif de malades du Covid-19. L'Agence régionale de santé recense à nouveau des clusters, notamment dans les entreprises. "Si on ne le redoutait pas, on n'insisterait pas autant pour que les gens soient vaccinés et fassent leur rappel".

Le chef du service des maladies infectieuses au CHU de Limoges invite les personnes à risque "à se faire dépister au moindre doute" et si le résultat est positif, il les invite "à se rendre rapidement chez leurs médecins traitant pour voir s'ils peuvent bénéficier d'un traitement pour éviter la survenue de complications". Car depuis il existe un traitement par anticorps monoclonaux. "Ils sont administrés soit à des personnes qui débutent leur Covid, à condition de présenter des facteurs de risque, soit à des personnes qui n'ont pas été vaccinées. C'est une chance supplémentaire pour les patients".

Près de 10% des plus de 75 ans ne sont pas vaccinés

Sophie Girard, la directrice de l'ARS en Haute-Vienne explique que la vaccination "est assez peu dynamique sur les premières injections (80%)" et souligne que "près de 10% des plus de 75 ans ne sont pas vaccinés. Donc des personnes qu'il faut encore aller chercher parce que ce sont des personnes fragiles et qui peuvent être hospitalisées". En revanche, elle se félicite d'une "bonne dynamique sur les rappels puisque de 30% des plus 75 ans ont reçu leur dose de rappel", c'est-à-dire une troisième dose pour celles et ceux qui n'ont pas contracté le virus.