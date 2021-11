Covid-19 : la reprise épidémique est confirmée

"Toutes les régions sont touchées", affirme ce vendredi Patrick Rolland, de la direction des régions de Santé publique France. Un retour des conditions hivernales, un net recule des gestes barrières ont favorisé, on a pu le constater, d’autres maladies telles que la gastro-entérite et la bronchiolite. Ajoutez un ralentissement de la campagne de vaccination anti-covid, et vous avez tous les ingrédients pour un retour de l’épidémie assurent les spécialistes.

Toutes les régions sont touchées

Jeudi, l'agence nationale de santé publique faisait ainsi état d'un taux de positivité de 2,2% sur les sept derniers jours. Une semaine auparavant ce taux, qui mesure la proportion de cas parmi les personnes testées, n'était que de 1,8%. "Ce taux d'incidence est en hausse pour la troisième semaine consécutive", précise à l'AFP Nicolas Methy, épidémiologiste à Santé Publique France. La semaine du 25 octobre, le taux d'incidence (qui calcule lui le nombre de cas par rapport à une population), s'inscrivait déjà en hausse de 12% par rapport à la semaine précédente.

Retour de l’hiver…

"Avec le retour du froid, les Français se calfeutrent à l’intérieur, favorisant les regroupements", rappelle Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon. Cet automne, les règles liées au télétravail ont été assouplies et de nombreux Français retournent plus régulièrement sur leur lieu de travail, favorisant le brassage. Alors, à la maison, entre amis ou au travail, l'agence Santé publique France rappelle que l'aération des pièces est essentielle pour éviter des contaminations par aérosols à l'intérieur.

Bien plus, dans le journal le Figaro en septembre dernier, l'épidémiologiste et médecin Henri Leleu rappelait que l’arrivée de l’hiver avait produit l’an passé un phénomène similaire de regain épidémique "On avait atteint un plateau en septembre 2020, et cela commençait presque à baisser quand tout le monde a été surpris avec une explosion en quelques jours de la transmission du virus".

… et relâchement des gestes barrières

"Il y a un relâchement des gestes barrières" affirme de son côté le chef adjoint du service de réanimation du CHU d'Amiens, sur France Bleu Picardie. "Ce qu'on sait maintenant, c'est que la transmission, elle, ne se fait pas uniquement par voie aérienne. Elle est manuportée, c'est à dire qu'on va avoir, par exemple, du virus sur la joue ou sur les mains et qu'on va éventuellement l'inhaler. Et ça peut évidemment engendrer une infection à coronavirus et donc la bise et se serrer la main sont à éviter."

Une étude Ifop pour XLoveCam, publiée mi-octobre, montre qu’un quart des Français ne se lave pas systématiquement les mains après être allée aux toilettes, Seulement 55% d'entre eux se lavent les mains en rentrant à la maison. Bien plus, « la bise », proscrite au cœur de la crise Covid a fait son grand retour, 65% des Français la pratique avec leurs proches amis ou collègues, soit une proportion, certes toujours en-deçà de ce qu’on l’on observer avant le premier confinement (91%), mais qui a quasiment doublé en six mois.

La campagne vaccinale stagne

Même si la France est en avance dans sa campagne vaccinale sur nombre de ses voisins (avec près de 75% de sa population ayant reçu un schéma complet), la cadence de l'été est retombée, avec l'impression d'avoir désormais atteint un plafond de verre. Alors que la campagne pour une troisième dose de vaccin a commencé en septembre en France, celle pour les premières et seconde "plafonne", estime le Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, "on n'a pas fait le plein".

La campagne de rappel pour les plus de 65 ans n'atteint pas non plus ses objectifs, depuis son ouverture début septembre, seulement 2 millions de personnes ont franchi le pas sur les 6 millions de Français éligibles. Pourtant, les autorités alertent, l'efficacité du vaccin décroit avec le temps. Une conséquence peut-être ? L'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire a constaté une forte augmentation du taux d'incidence chez les plus de 65 ans, il est passé de 185 à 199 pour 100.000 habitants entre la dernière semaine d'octobre et la première de novembre. Il était à 26 au début du mois d'octobre, rappelle France Bleu Loire Océan.