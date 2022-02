Covid-19 : la restauration à bord des TGV Inoui et des Intercités reprend à partir de ce mercredi

Alors que de nouvelles restrictions sanitaires sont levées dès ce mercredi en France, la SNCF annonce que la restauration à bord des TGV Inoui et des Intercités sera de nouveau possible. Elle était suspendue depuis le 3 janvier dernier.

La restauration à bord des TGV Inoui et des Intercités reprend à partir de mercredi, "conformément aux annonces du Premier ministre", annonce la SNCF mardi dans un communiqué.

Dans les TGV, les voyageurs pourront à nouveau accéder aux voitures bar des rames. Ils pourront à nouveau commander sur lebar.sncf.com et venir retirer leurs achats en priorité grâce à la file dédiée. Dans les Intercités, la vente ambulante et le service à la place seront également de retour mercredi à bord des trains de jour, ainsi que le service de snacking et de petit-déjeuner à bord des trains de nuit.

La SNCF rappelle que "la crise sanitaire est toujours d'actualité" et que les gestes barrières restent la règle. Le port du masque restera obligatoire à bord tout au long du voyage. Celui-ci ne pourra être retiré que temporairement afin de se restaurer. "Après avoir bu ou mangé, il sera nécessaire de le remettre afin d’assurer à tous un voyage en toute sérénité", précise le communiqué.

Levée de plusieurs restrictions en France dès ce mercredi

La France franchit un nouveau cap dans l'allègement des mesures sanitaires ce mercredi 16 février pour faire face à la pandémie de Covid-19. Après la levée du port du masque à l'extérieur, la fin des jauges dans les lieux recevant du public assis et la fin du télétravail obligatoire, les discothèques peuvent de nouveau ouvrir leurs portes. De plus, les concerts debout reprennent et la consommation debout est également à nouveau possible dans les bars tout comme la consommation dans les stades, les cinémas et les transports.