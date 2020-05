Covid-19 - La Rochelle : voici comment recevoir les masques distribués par la ville

La distribution des masques grand public aux habitants de La Rochelle commence. On pourra retirer les premiers masques à partir du samedi 9 mai 2020, dans une semaine, mais il faut d'abord s’inscrire sur internet. Et cela, c'est possible dès ce samedi 2 mai. Il faut pour cela se rendre sur le site spécial mis en place par la ville de La Rochelle : masque.larochelle.fr.

Il est nécessaire d'indiquer son numéro fiscal et le nombre de personnes du foyer. Un rendez-vous sera ensuite donné par mail, et on pourra alors aller chercher ses masques dans l'un des neuf points de retrait mis en place à travers la ville.

La mairie de La Rochelle offre un masque en tissus par membre du foyer. Elle espère y ajouter un deuxième masque en tissus, par personne, ceux commandés par le département de la Charente-Maritime, s’ils arrivent à temps.

Les masques de la ville, aux normes Afnor, ont été fabriqués grâce à la mobilisation d'agents municipaux, de couturières, d'entreprises, et de bénévoles. La distribution avait déjà commencé, jeudi 30 avril, pour les personnes vulnérables.