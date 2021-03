Covid-19 : la Sarthe accélère sa campagne de vaccination ce week-end

Après la réception de nouvelles doses du vaccin anti-Covid AstraZeneca, le préfet annonce l'ouverture de trois nouveaux centres de vaccination, ce week-end des 6 et 7 avril 2021, en Sarthe. Cela concerne les personnes de 50 à 74 ans et de plus de 75 ans, mais aussi les personnels de santé.

De nouvelles doses du vaccin anti-Covid AstraZeneca ont été reçues, donc trois nouveaux centres de vaccination seront ouverts, ce week-end des 6 et 7 mars, en Sarthe.

Le préfet de la Sarthe et l'Agence régionale de Santé (ARS) donnent un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination anti-Covid dans notre département, les samedi 6 et dimanche 7 mars 2021. Trois nouveaux centres de vaccination vont ouvrir seulement pour ce week-end pour une "opération importante de vaccination", selon un communiqué de la préfecture et de l'ARS.

Une opération rendue possible par "la mise à disposition de doses de vaccins supplémentaires AstraZeneca". Elles s'adresse donc au personnel soignant, aux particuliers des plus de 75 ans, mais aussi aux personnes de 50 à 74 ans présentant des comorbidités.

Trois centres de vaccination éphémères

Centre de vaccination du SDIS, route de Degré 3 avenue Henri Pierre Klotz, au Mans, les samedi 6 et dimanche 7 mars 2021, de 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h. Pour accéder à ce centre, les particuliers et les professionnels de santé doivent prendre rendez-vous sur la plateforme Doctolib. Pour les professionnels de santé, par ici. Les particuliers doivent cliquer là.

Centre de vaccination de Saint-Calais, ouvert samedi 6 mars de 14h à 18h et se consacrera uniquement à vacciner les personnes déjà sur sa liste d’attente. Ces dernières seront directement contactées.

Centre de vaccination de Sillé-le-Guillaume, ouvert dimanche 7 mars de 9h à 12h et de 14h à 20h, au 34 rue du Dr Touchard. Les particuliers doivent prendre rendez-vous sur la plateforme Doctolib.

Plus de 14 000 personnes déjà vaccinées en Sarthe

L'Agence régionale de Santé rappelle que 14 290 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19, en Sarthe, c'est-à-dire qu'elles ont reçu les deux doses. 11 519 personnes n'ont, pour l'instant reçu qu'une seule dose.

"Cette campagne s'inscrit dans un contexte où le virus circule de façon active, avec un pourcentage de variants conséquent", souligne l'ARS et la préfecture de la Sarthe. Après une hausse des indicateurs épidémiques en début de semaine, ils repartent légèrement à la baisse, selon le dernier bulletin de l'ARS publié ce vendredi 5 mars. Le taux d'incidence baisse de 163 cas pour 100 000 habitants, mardi 2 mars, à 161, ce vendredi.