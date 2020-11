Confirmation de l'emballement de l'épidémie de coronavirus en Savoie. Le nombre de nouveaux cas positifs en une semaine, pour 100.000 habitants, est le plus élevé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et par la même occasion de France.

Covid-19 : la Savoie a le taux d'incidence le plus élevé de France

On le savait être l'un des départements les plus touchés. La Savoie est désormais le département où le taux d’incidence (nombre de tests positifs pour 100 000 habitants) de l’épidémie de Covid-19 est le plus élevé de France. Sur la dernière semaine, selon les statistiques de Santé Publique France (allant du 29 octobre au 4 novembre), ce chiffre s’élève à 1.156 nouveaux cas en une semaine en Savoie.

Plus de 1% de la population a vu son test devenir positif cette semaine. C’est plus que la Loire (1.134) et de la Haute-Loire (1.131), les deux principaux foyers de l’épidémie depuis une dizaine de jours.

Actuellement en Savoie, 391 personnes sont hospitalisées, selon Santé Publique France. 41 malades sont en réanimation. Il n’y en avait jamais eu autant depuis l’apparition de l’épidémie.

On déplore neuf décès en 24 heures, entre vendredi et samedi.