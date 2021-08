Covid-19 : la Seine-et-Marne se prépare au retour des vacanciers et mise sur la vaccination

En Seine-et-Marne, le retour des vacanciers inquiète. Avec l'augmentation des cas de Covid-19 ces dernières semaines, le département souhaite éviter une vague de contamination à la rentrée et mise sur la vaccination.

Opérations de vaccination sans rendez-vous

La semaine du 16 août, plus de 60 000 injections seront disponibles dans le département. La semaine suivante, la préfecture et l'agence régionale de santé prévoient 72 000 doses de vaccin pour la population. En plus des 15 centres de vaccination, il est possible de se faire vacciner lors de différentes opérations de vaccination sans rendez-vous :

Au sein de la commune de Noisiel , au 30, cours des Roches (gymnase du COSOM) , les 15, 22 et 29 août

, au 30, cours des Roches (gymnase du COSOM) , Au Club de Moissy-Cramayel , rue de la Fédération (à l’arrière de la Rotonde), les 19 et 20 août

, rue de la Fédération (à l’arrière de la Rotonde), Au Centre Commercial de Claye-Souilly , Route N3, les 21 et 22 août

, Route N3, À la Maison des associations de Moret-Loing-et-Orvanne , 7 rue du port Veneux-les-Sablons, les 23 et 24 août

, 7 rue du port Veneux-les-Sablons, Au Centre Commercial Carré-Sénart de Lieusaint , 3 allée du Préambule, les 26, 27 et 28 août

, 3 allée du Préambule, À la Salle Jean Vilar de Mitry-Mory , avenue Jean-Baptiste Clément, le 31 août

, avenue Jean-Baptiste Clément, À la Pyramide de Mary-sur-Marne, 6 bis route de la Ferté-sous-Jouarre, les 31 août et 1er septembre

Campagne de vaccination pour les collégiens et les lycéens

Dès la rentrée, une grande campagne de vaccination sera lancée pour les collégiens et les lycéens en partenariat avec la préfecture, l'ARS, l'éducation nationale, le département et la région.

Les élèves non-vaccinés et volontaires seront recensés. Puis en fonction des établissement et de leur localisation, certains jeunes iront se faire vacciner directement dans un centre à côté de leur collège ou leur lycée à pied ou en transport. "Les centres de vaccination mettront en place des créneaux dédiés pendant une journée ou une demi-journée", explique Hélène Marie, la directrice départementale de l'ARS.

Pour les autres, des équipes mobiles se rendront dans les collèges les lycées. "Elles seront envoyées par les centres de vaccination. Sinon nous organiserons des opérations de vaccination en partenariat avec le SDIS 77 et des médecins volontaires.

La préfecture et les autorités sanitaires espèrent ainsi ralentir l'épidémie grâce à la vaccination. Mais les hôpitaux de Seine-et-Marne se préparent tout de même à tous les scénarii. "Cette année comme l'an dernier, les soignants, les directeurs d'établissements et les autorités sanitaires seront extrêmement vigilants. En fonction de l'activité hospitalière, nous organiserons des réunion avant la rentrée pour nous assurer que tous les dispositifs nécessaires sont mis en place", ajoute Hélène Marie. Pour le moment, aucune déprogrammation n'est prévue dans les hôpitaux.