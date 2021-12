Covid-19, la situation Corse toujours dégradée

La situation sanitaire de la Corse se dégrade encore et toujours

La situation sanitaire de la Corse n’est pas pour l’heure à l’amélioration. Bien au contraire malheureusement. Tous voyants sont au rouge, notamment en Haute-Corse où le taux d’incidence s’envole. Il est désormais de 439 cas pour 100.000 habitants quand la Corse du Sud se site à 326 cas positifs pour 100.000 habitants.

Les niveaux de contamination les plus hauts se retrouvent chez les jeunes, de 0 à 19 ans.

Des contaminations plus fortes qui ont des répercussions sur les services hospitaliers qui accueillent eux aussi bien plus de monde, notamment en soins intensifs et en réanimation où une grande majorité des patients ne sont pas vaccinés ou pas complètement.