Covid 19 : la situation dans les écoles de Haute-Garonne inquiète le syndicat SNUIPP FSU

Le nombre des contaminations dans l'académie de Toulouse a doublé en l'espace de quinze derniers jours. (914 au 26/03 contre 478 au 12/03 élèves et personnels compris). Est-ce que cela vous inquiète ?

Oui la situation est critique. Elle se dégrade. Et il n’y a pas de de réactions ni de mesures fortes. Le protocole sanitaire est toujours celui du "si possible". Il repose sur les équipes sans aucun moyen mis par l'Education Nationale pour renforcer le protocole au niveau du brassage, de la distanciation, de la désinfection… On a des retours d’écoles qui nous disent que les effectifs montent à 31-32, c’est en dehors de tout protocole.

Dans les 16 départements confinés, le ministère dit que le sclasses ferment dès le premier élève malade, il faut que ce soit généralisé sur tout le territoire, y compris en Occitanie ?

Ca permettrait de limiter la propagation du virus. Car quand les équipes alertent sur des inquiétudes et qu'il n'y a pas de réaction rapide ça fait un effet boule de neige. Il faut maintenir la propagation du virus pour éviter les fermetures.

Ce week-end on a beaucoup parlé de Drancy avec au moins 20 parents d'élèves qui sont morts depuis le début de l'épidémie il y a un an. Ca peut arriver chez nous en Haute-Garonne ?

Pour l’instant les taux d’incidence ne sont pas aussi importants dans notre département. Mais ça fait des mois qu’on demande une anticipation et des moyens supplémentaires notamment pour alléger les groupes dans les classes. On a des effectifs très chargés, des locaux parfois petits, les temps périscolaires qui ne sont pas en capacité de respecter le protocole mis en place pendant le temps scolair....

Vous demandez la fermeture des écoles par précaution ?

C’est aux autorités de santé de décider. Si elles disent qu'il faut fermer, oui. Aujourd’hui dans bon nombre de départements on est au pied du mur. On en est à ce point là. Le gouvernement veut maintenir coûte que coûte les écoles ouvertes dans un objectif économique, mais pour nous il fallait se battre pour éviter les inégalités. Donc si on avait pu éviter d’en arriver à la situation dans laquelle on est ça aurait été plus profitable pour les élèves des milieux populaires.

Il y a de l’angoisse, vous la ressentez ?

Oui, il y a de l'angoisse. Prenons l’exemple des test salivaires mis en place dans notre département. On l'a réclamé pendant des mois. La cellule santé du rectorat cible des écoles mais y a des écoles aves de grosses inquiétudes, avec plus d'un tiers d'élèves malades ou absents et donc les collègues sollicitent pour avoir des tests salivaires en urgence, mais comme il y a un plan de programmation sur les écoles il n'y a pas de réactivité. Pour nous il faut plus de tests et plus ciblés sur les écoles clusters où les familles ont beaucoup d’inquiétude.

Les enseignants doivent-ils être prioritaires pour la vaccination ?

Nous c'est ce qu'on porte oui. Notre pétition a recueilli énormément de signatures. Les vaccinations arrivent un peu tard, c'est regrettable car c'est un des leviers qui permet de maintenir les écoles ouvertes.