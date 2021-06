Coronavirus : le taux d'incidence en Côte-d'Or est l'un des plus élevés en France

Alors que le déconfinement va atteindre ce mercredi 9 juin une nouvelle étape en France, les autorités en appellent à la plus grande vigilance en Côte-d'Or. Le taux d'incidence reste en effet bien plus élevé par rapport à la moyenne régionale.

Les autorités sanitaires de la Côte-d'Or ont dressé ce lundi un état des lieux précis de la situation de l'épidémie dans le département à la veille d'une nouvelle étape concernant l'allègement des mesures sanitaires.

L'un des taux d'incidence les plus élevés de France

Premier constat peu encourageant, le taux d'incidence en Côte-d'Or s'élève à 135 pour la métropole dijonnaise pour 100 000 habitants contre 94 pour la moyenne régionale en Bourgogne-Franche-Comté. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore sortis de l'épidémie dans le département. Du coup, le préfet Fabien Sudry a décidé de maintenir le port du masque obligatoire dans les espaces publics ainsi que l'interdiction de vente et consommation d'alcool sur la voie publique. Il appelle également les restaurateurs à se montrer très rigoureux quant au respect des protocoles dans leurs établissements et notamment le respect des jauges. "Il faut être prudent, on en est pas encore à l'étape suivante " rappelle le préfet, qui a la possibilité d'aménager et limiter localement les nouvelles mesures sanitaires.

Une explication difficile à trouver

Quant aux raisons de ce taux d'incidence élevé, le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, Pierre Pribille, explique les ignorer. Il est pourtant actuellement l'un des plus élevé de France. Une chose est sûre, c'est que le virus circule principalement chez les adultes selon l'ARS. "Il faut combattre l'insouciance et la désinvolture et ne pas remettre à plus tard notre rendez-vous vaccination " conseille Pierre Pribille.

Le préfet de la Côte-d'Or Fabien Sudry dressant un point de la situation de l'épidémie en Côte-d'Or © Radio France - Olivier Estran

Plus de 54% des adultes vaccinés en Côte-d'Or

En Côte-d'Or 54% des adultes ont reçu au moins une injection. Ce lundi 7 juin, il y avait d'ailleurs encore huit mille créneaux de vaccination au Zénith de Dijon disponibles pour cette semaine. Les livraisons de doses se poursuivent. Cette semaine, 10 mille doses de vaccin Jenssen, (mono dose de Johnson & Johnson) sont annoncées pour le vaccinodrome au Zénith et le centre de vaccination de Brazey-en-plaine. Le CHU de Dijon rappelle de son côté que le virus continue de faire des victimes dans le département. La mortalité s'élève à 25% et l'établissement a encore enregistré deux entrées en réanimation pour cette seule journée de lundi.

Jean Pierre Quenot, médecin réanimateur, rappelle aussi que ses équipes dans les services de réanimation sont en état de grande fatigue et supplient les gens de se faire vacciner. "Aidez nous, vaccinez vous " demande le médecin. Les horaires du vaccinodrome vont d'ailleurs être élargies à compter du 21 juin. On pourra s'y rendre jusqu'à 21 h à compter de cette date. Pour le moment, l'accueil se fait jusqu'à 19 heures.

Couvre feu à 23 heures ?

Malgré ce contexte peu reluisant, pour l'instant le préfet entend maintenir le passage du couvre feu de 21h à 23h à compter du 9 juin. "On ne change rien localement pour l'instant" explique Fabien Sudry, mais il en appelle à notre "responsabilité" pour ne pas être contraint de faire machine arrière.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix