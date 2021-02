Covid-19 : "la situation en Dordogne est inquiétante" prévient le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine

Depuis plusieurs jours la situation dans le département se dégrade fortement, elle "explose" affirme même le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat.

Actuellement le taux d'incidence est de 275 pour 100 000 habitants, ce qui veut dire qu'en une semaine 1120 périgourdins ont contracté le virus: ce qui place la Dordogne au rang de onzième département où le virus circule le plus en France. Par ailleurs, six personnes sont décédées à l'hôpital lors des dernières 24 heures des suites du Covid-19.

Benoït Elleboode, le directeur de l'ARS Nouvellle-Aquitaine s'inquiète de la flambée sur virus en Dordogne Copier

L'Agence régionale de santé évoque plusieurs hypothèses pour expliquer l'origine de cette forte hausse de contamination. La première serait liée aux basses températures et la forte humidité qui s'abattent aujourd'hui sur le département, ce climat favoriserait la transmission du virus.

La faible immunité collective dans l'ouest

L'ARS évoque également la possibilité d'une circulation de variants du virus, plus contaminants, sans pourvoir l'affirmer pour le moment. Depuis plusieurs jours maintenant, certains tests PCR sont analysés une seconde fois par les hôpitaux de Bordeaux, Limoges et Poitiers afin d'établir s'il s'agit ou non de variant.

Autre facteur de cette hausse des contaminations : la faible immunité collective. "L'ouest a davantage été épargné par le Covid que l'est de la France lors de la seconde vague" explique le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, Benoît Elleboode.