Covid-19 : la situation est "critique" dans les Ardennes prévient l'Agence régionale de santé

La situation sanitaire ne s'améliore pas dans les Ardennes a souligné samedi 21 novembre le délégué territorial de l'Agence régionale de santé dans les Ardennes. En cause : la saturation des hôpitaux du Nord Ardennes et le nombre de décès liés au Covid-19 : 40 en une semaine.

"La situation sanitaire ne s'améliore pas dans les Ardennes contrairement au reste de la France", a prévenu samedi 21 novembre Guillaume Mauffré, délégué territorial de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand-Est lors d'un point avec le préfet des Ardennes. Chiffres à l'appui, il explique que la situation est "critique" contrairement aux autres départements voisins du Grand Est. "Les capacités hospitalières sont saturées dans le Nord Ardennes, les 17 lits de réanimation sont entièrement occupés et le nombre de patients Covid hospitalisés continue d'augmente", souligne encore Guillaume Mauffré.

40 morts du Covid-19 en seulement une semaine

Plusieurs indicateurs inquiètent les autorités sanitaires et notamment le taux de positivité des tests dans les Ardennes qui reste à un niveau élevé samedi 21 novembre : 18,8%. Un taux supérieur à la moyenne nationale et le plus important de la région Grand Est. Et puis il y a le nombre de décès : 40 personnes sont mortes du Covid-19, en hôpital ou en EHPAD, cette dernière semaine dans le département. 40 morts en une semaine : c'est un tiers des décès cumulés dus au Covid-19 dans les Ardennes depuis le début de l'épidémie en mars (115 décès au total).

Les transferts de malades vers la Marne et d'autres départements vont s'intensifier

Conséquence de ce constat : des transferts de patients vers des hôpitaux du Sud Ardennes ou vers la Marne ont eu lieu cette semaine et ils vont devoir s'intensifier. "Un accord a été passé entre le centre hospitalier Nord Ardennes et le CHU de Reims et la polyclinique de Reims Bezannes pour garantir que les transferts pourront se faire : concrètement les deux établissements gardent des lits disponibles pour les patients ardennais", explique Guillaume Mauffré, délégué territorial de l'ARS.

Le centre hospitalier Nord Ardennes qui fait face à un manque de place et un manque de personnel : 100 soignants ne sont actuellement plus disponibles à cause du Covid-19, et un médecin réanimateur du CHU de Reims est arrivé en renfort. L'Agence régionale de santé souligne quele département des Ardennes est désormais dépendant des autres départements du Grand Est.