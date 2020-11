Covid-19 : la deuxième vague est "violente" en Côte-d'Or malgré quelques signes de ralentissement

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus se poursuit en Côte-d'Or et n'a pas encore atteint son pic, selon le préfet, Fabien Sudry. Les hôpitaux sont sous tension mais il y a des signes d'inflexion de l'épidémie, pour le directeur de l'ARS.

"La situation sanitaire reste très difficile" en Côte-d'or estime, ce vendredi, le préfet Fabien Sudry. Les hôpitaux du département sont toujours sous tension : 120% de nos capacités hospitalières sont occupées par des patients atteints du coronavirus. La situation se dégrade aussi pour la région Bourgogne-Franche-Comté avec 1751 patients hospitalisés à cause du Covid-19, c'est 370 de plus que lors de la première vague, explique le directeur de l'Agence Régionale de Santé, Pierre Pribile.

A tel point que 159 personnes de la région ont du être transférées dans d'autres hôpitaux, dont quatre à Nancy. Quatre autres personnes doivent être transférées à Strasbourg, ce vendredi. La deuxième vague est "violente" dans notre région qui est la deuxième plus touchée de France après Auvergne-Rhône-Alpes, selon Pierre Pribile. Pourtant, les autorités disent constater un fléchissement de l'épidémie depuis la semaine dernière

Un fléchissement de l'épidémie insuffisant

En dépit de l'évolution de l'épidémie, Fabien Sudry estime qu'il y a un léger fléchissement de l'épidémie en Côte -d'Or. "Cela reste fragile et ce n'est qu'un début, mais c'est un signe encourageant : le taux d'incidence est en légère baisse", depuis la semaine dernière, estime le préfet. Il est de 575 cas pour 100.000 personnes au 9 novembre, contre 580 cas la semaine dernière.

Et pour surveiller le confinement, le préfet de Côte-d'Or a demandé plus de contrôles. On en compte 1582 contrôles dont 65 verbalisations dans notre département. "Ce résultat faible montre que nos concitoyens respectent bien les restrictions", juge Fabien Sudry.

Des plans de continuité pédagogique dans les lycées

Nathalie Albert-Moretti, la rectrice de l'Académie de Dijon, a quant à elle, précisé que _"_38 lycées ont transmis un projet de continuité pédagogique". On en compte 15 en Côte-d'Or. Des plans qui doivent permettre à ces établissements de brasser moins d'élèves au quotidien. "Soit avec des alternances par demi-groupe, ou demie-semaine ou par niveau", poursuit la rectrice qui indique qu'elle a demandé à six établissements de plancher à nouveau sur leurs projets.

Nathalie Albert Moretti a ciblé deux objectifs pour ces prochaines semaines : assurer la continuité pédagogique de toutes les classes et protéger les élèves du virus. Elle parle "d'impératifs absolus". L'académie de Dijon compte 1138 élèves en éviction, c'est-à-dire qui sont cas contacts.