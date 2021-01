Covid-19 : la situation s'améliore dans les deux résidences autonomie de Joué-lès-Tours

La situation sanitaire s'améliore dans les résidences autonomie Jean Goujon et Michel Colombe à Joué-lès-Tours. Lundi 11 janvier, après une campagne de tests sur l’ensemble des résidents et des agents, 14 nouveaux cas avaient été diagnostiqués au sein des résidents (pour un total de 20 contaminations) et un nouveau cas au sein des agents municipaux, soit trois contaminations en tout.

De nouveaux tests ont été réalisés ce lundi 18 janvier, et seuls trois nouveaux cas ont été identifiés au sein des résidents, et aucun parmi le personnel. Malgré cette amélioration, la Ville de Joué-lès-Tours a décidé de maintenir les mesures mises en place depuis plusieurs semaines, à savoir :

les résidents testés positifs à la Covid-19 sont confinés au sein de leurs appartements,

l’ensemble des repas à destination de tous les résidents sont désormais servis dans les logements, le restaurant collectif est fermé,

les mesures sanitaires (désinfection des locaux) ont été renforcées,

les équipes des Résidences Autonomie ont bénéficié de renforts d’agents municipaux supplémentaires.

En outre, suivant les recommandations de l’Agence régionale de santé (ARS), les visites sont désormais suspendues jusqu’à nouvel ordre.