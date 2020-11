Le préfet de la Haute-Vienne, Seymour Morsy, a fait un point sur la situation épidémique du Covid-19 ce vendredi. Après avoir connu un pic au début du mois, l'épidémie est bel et bien à la baisse dans le département mais la circulation du virus est toujours active.

Covid-19 : "la situation s'améliore en Haute-Vienne mais on a été sur le fil du rasoir"

Optimistes mais vigilants. C'est l'état d'esprit des représentants des pouvoirs publics en Haute-Vienne qui, autour du préfet Seymour Morsy, ont fait le point sur la situation épidémique dans le département ce vendredi.

"On a été sur le fil du rasoir pour nos services hospitaliers" a d'emblée déclaré le préfet de la Haute-Vienne, "alors nous sommes soulagés aujourd'hui car la situation s'est franchement améliorée". En effet les chiffres sont là : le taux d'incidence (nombre de cas positifs pour 100.000 habitants) a atteint un pic de 385 cas / 100.000 habit_a_nts à la fin du mois d'octobre et il est aujourd'hui de 87, alors qu'il se situait encore à 140 la semaine dernière.

Evolution du taux d'incidence Covid-19 depuis le mois d'août 2020 en Haute-Vienne - Préfecture de la Haute-Vienne

De même, le taux de positivité aux tests est aujourd'hui de 10,5 % après avoir frôlé les 17 % au début du mois. La semaine dernière, il se situait encore à 13 %. Pour autant, ce ratio reste supérieur à la moyenne régionale et légèrement supérieur au seuil d'alerte. C'est pourquoi les autorités de santé restent prudentes et considèrent que l'épidémie est encore et toujours là dans le département.

Des clusters toujours présents dans les Ehpad

D'autant plus que la situation reste préoccupante dans les maisons de retraite. En Haute-Vienne, 11 clusters sont en cours dans des Ehpad, dont 3 sont régulièrement résurgents et de nouveaux foyers se déclarent quotidiennement.

Ce vendredi, et depuis le début de la pandémie en Haute-Vienne, les pouvoirs publics ont recensé 103 décès à l'hôpital, dont 51 depuis le 1er novembre, et 35 décès en Ehpad, dont 16 depuis lors de cette deuxième vague épidémique. Enfin, 7882 cas Covid-19 ont été détectés dans le département depuis le début de la crise, dont 7172 depuis début septembre (période à laquelle les tests ont été généralisés).