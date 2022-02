Covid-19 : la situation sanitaire continue de s'améliorer en Île-de-France

En quelques semaines, la situation sanitaire s'est considérablement améliorée en Île-de-France. Tous les départements de la région sont repassés en dessous d'un taux d'incidence de 700 cas hebdomadaires pour 100 000 habitants. Il est de 533 pour toute l'Île-de-France. Le chiffre le plus bas pour une région métropolitaine.

Le Val-d'Oise et la Seine-Saint-Denis sont même les deux seuls départements de métropole en dessous de 500 ce mercredi 23 février. L'Île-de-France a été plus rapidement touchée par la vague Omicron au début de l'hiver, elle semble donc en sortir un peu plus en avance que le sud du pays par exemple.

Progression très faible de la vaccination

5 659 patients restent hospitalisés dans les hôpitaux franciliens dont un peu plus de 600 en réanimation. Là aussi les indicateurs sont en baisse, d'environ 30 % sur une semaine. La vaccination progresse encore, tout doucement, 76,1 % des habitants ont reçu au moins une dose, plus d'un sur deux ont eu leur rappel.

Mais la demande est de plus en plus faible, à tel point que des vaccinodromes ferment définitivement leurs portes comme l'emblématique centre du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ce vendredi.