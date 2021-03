Covid-19 : la situation sanitaire se dégrade encore en Bretagne (sauf dans le Finistère)

La situation sanitaire se dégrade encore un peu plus en Bretagne selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé. Le taux d'incidence est en forte hausse.

Les derniers indicateurs de la situation sanitaire en Bretagne, communiqués par l'ARS, l'Agence régionale de santé, montrent que la situation sanitaire se dégrade encore un peu plus dans trois des quatre départements, le Finistère restant largement épargné.

Au 24 mars 2021, le taux d'incidence est encore en hausse et s'élève désormais à 164,7 cas pour 100.000 habitants avec un taux de positivité de 5,6%. Il est de 234,4 pour 100.000 habitants en Ille-et-Vilaine (+ 33), de 186 pour 100.000 habitants dans les Côtes d'Armor (+29,8), les 2 départements les plus élevés. Suivent le Morbihan avec 151,4 et le Finistère 78,5 seulement. En un mois le taux d'incidence en Bretagne a augmenté de 57%.

Plus de patients en réanimation

669 hospitalisations sont en cours dans les hôpitaux bretons (+ 13) dont 85 en réanimation (+6). "Tous les indicateurs témoignent d’une dégradation préoccupante des données sanitaires" indique l'ARS de Bretagne.

"Les pouvoirs publics relaient les recommandations gouvernementales suivantes et appellent à la vigilance collective et au civisme individuel"

« Dedans avec les miens » :

· Je télétravaille sauf impossibilité.

· J’aère régulièrement mon logement.

· Je ne sors plus après 19h, sauf pour motifs dérogatoires.

« Dehors en citoyen » :

· Je peux sortir jusqu’à 19h.

· Je porte le masque et je respecte les distances.

· Je peux retrouver des amis dehors mais en respectant les gestes barrières.