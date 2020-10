Covid-19 : la situation se dégrade brutalement en Sarthe

Selon le bulletin publié ce mardi 13 octobre 2020 par l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, la circulation du virus a nettement accéléré ces derniers jours en Sarthe. Le taux d'incidence dépasse les 95 cas pour 100 000 habitants, c'est 26 points de plus qu'il y a une semaine.

Le virus de la covid-19 circule de façon de plus en plus intense dans tous les départements des Pays de la Loire, et notamment en Sarthe, avec des chiffres en forte hausse selon le bulletin publié ce mardi 13 octobre par l'agence régionale de santé (ARS). Pour l'instant, le département reste placé en alerte, mais la Sarthe se rapproche du niveau "alerte renforcée".

Forte hausse du taux d'incidence

Le taux d'incidence départemental est désormais de 95,9 cas pour 100 000 habitants, alors qu'il s'établissait à 69,4 cas pour 100 000 habitants le mardi 6 octobre. C'est pratiquement le double du seuil d'alerte, fixé à 50, et c'est aussi une hausse de 26 points en une semaine, comparable à la tendance régionale.

Le taux de positivité (nombre de tests positifs pour 100 tests) est ce mardi 13 octobre en Sarthe de 7,5%, c'est un point de plus en une semaine.

En Sarthe, 56 malades de la covid-19 sont hospitalisées au 13 octobre, dont trois en réanimation. Selon le Dr Pierre Blaise de l'ARS, qui l'explique dans sa dernière analyse des chiffres de l'épidémie, les hospitalisations surviennent "entre une et deux semaines après l’infection, elles concernent les personnes contaminées il y a deux semaines. Et les admissions à venir des deux prochaines semaines concerneront des personnes qui sont aujourd’hui déjà contaminées".

Des difficultés à l'hôpital très bientôt

A l'échelle régionale, chaque jour, plus de 400 personnes sont testées positives, "elles étaient 110 à la mi-août" rappelle l'agence régionale de santé dans ce bulletin."Les différentes simulations montrent une dégradation des réponses de soins dans les 15 prochains jours", indique l'ARS.

"Il n’y a cependant pas de fatalité. Chaque jour compte et nous pouvons être acteurs des mesures de prévention et de lutte contre la covid", assure l'ARS, appelant notamment au respect des gestes barrières.