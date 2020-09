Covid-19 : la situation se dégrade encore en Bretagne, surtout en Ille-et-Vilaine

La situation se dégrade en Bretagne sur le front du coronavirus. C'est surtout en Ille-et-Vilaine, et sur Rennes Métropole principalement, que les chiffres sont les préoccupants. L'ARS, l'Agence régionale de santé, a enregistré 828 nouveaux cas de coronavirus en 72 heures en Bretagne. Le taux d’incidence s’élève désormais à 54 cas pour 100.000 habitants au niveau régional contre 43,7 pour 100.000 habitants il y a une semaine, avec un taux de positivité de 4,2 %. 158 hospitalisations sont en cours dont 8 en service de réanimation (- 4 par rapport à la semaine dernière). Trois décès sont à déplorer en 72 heures.

Préoccupant à Rennes

Sur le territoire de Rennes Métropole, le taux d'incidence est de 142,5 sur 100.000 habitants au lundi 21 septembre; il était de 132 sur 100.000 habitants le lundi 14 septembre. Le taux de positivité est de 8,4%.

Situation en milieu scolaire

Le lundi 21 septembre sur l'Académie, trois établissements sont fermés, 71 classes sont aussi fermées touchant 52 établissements scolaires. "Conformément au protocole sanitaire, toutes les personnes cas confirmés, élèves ou personnels, ont été placées en isolement et la recherche de contacts à risque a été mise en œuvre, afin de stopper la propagation du virus. S’il l’estime nécessaire, le préfet de département peut décider de la fermeture de tout ou partie d’un établissement, sur avis de l’ARS et des services académiques et en lien étroit avec les collectivités".