Covid-19 : la Suisse étend l'obligation du pass sanitaire

Le pass sanitaire va s'étendre dans de nouveaux lieux publics en Suisse annonce ce mercredi 8 septembre le Conseil fédéral. La mesure prendra effet lundi prochain et vise à diminuer la pression dans les hôpitaux, où la "situation reste tendue", selon les autorités.

Nos voisin Suisses serrent la vis face à l'augmentation des cas de Covid-19. Le pass sanitaire sera demandé dans les bars, restaurants, foires, cinémas et événements sportifs à partir de lundi prochain. Une mesure sanitaire annoncée ce mercredi 8 septembre par le Conseil fédéral.

Un taux de vaccination insuffisant

Le gouvernement fédéral se justifie par "la situation dans les hôpitaux qui reste tendue et l'occupation des lits aux soins intensifs très élevée." Les autorités pointent du doigt une population qui n'est pas encore suffisamment vaccinée, et craignent une nouvelle et importante vague de contaminations.

"Il est clair que les personnes qui disposent d'un certificat Covid suite à la vaccination ou en raison d'une immunité durable du fait de leur guérison bénéficient désormais d'un avantage notable" par rapport aux autres, a souligné le président de la Confédération suisse Guy Parmelin.

Le fameux sésame peut être obtenu soit avec une preuve de vaccination ou d'immunisation, soit avec un test PCR ou antigénique de, respectivement, moins de 72 et 48 heures. La mesure ne concerne que les personnes de plus de 16 ans et s'étale jusqu'au 24 janvier 2022. Elle pourra être levée si la situation hospitalière s'améliore.

Cet élargissement du pass sanitaire s'accompagne d'un assouplissement du protocole sanitaire : le masque et le respect des distanciations sociales ne sont plus obligatoires. A la date du 8 septembre, 59% des Suisses ont reçu au moins une dose du vaccin et 52% sont entièrement vaccinés selon les chiffres du ministère fédéral de la Santé. En comparaison, seulement un cinquième des Français ne sont toujours pas vaccinés.