Covid-19 : la transformation de l’hôpital d’Ajaccio

Depuis le début de l’épidémie, les soignants sont sur le front. Dans tous les établissements de santé, ils travaillent jour et nuit pour faire face à l’afflux de malades du Covid-19. En coulisses c’est toute une organisation qui s’est mise en place, pour pouvoir accueillir ces patients et les soigner correctement. Les hôpitaux ont dû entamer une mue, une véritable restructuration logistique et structurelle.

A l’hôpital de la Miséricorde, il y a quelques semaines encore, personne n’aurait imaginé une telle transformation. « L’hôpital d’Ajaccio est peu à peu en train de devenir un hôpital Covid », explique Pascal Derudas, directeur qualité gestion des risques, plans et crises sanitaires.

Zone Covid

De huit lits au départ, le service réanimation est passé à onze lits puis vingt-sept. Le 6 avril, il y en aura trente-quatre, et si nécessaire, la phase suivante en prévoit quarante-deux.

« _La progression est constante mais elle n’est pas effrayante_, elle n’est pas comme annoncée au départ », assure Pascal Derudas, qui veut tout de même rester prudent.

Pour faire face à toute éventualité, l’établissement se prépare. La Miséricorde a dû revoir toute son organisation pour accueillir les malades atteints du coronavirus. « Et ça ne se fait pas simplement en déplaçant des lits mais en transformant des structures en structures de réanimation ». En coulisses, des dizaines d’agents travaillent, chaque jour, pour transformer des services, des bureaux. La salle de réveil et les consultations externes sont par exemple devenues des salles de réanimation. Dans quelques jours, si nécessaire, des Algeco pourraient accueillir l’unité d’hospitalisation de courte durée, afin de libérer encore un peu plus de place et créer de nouveaux lits de réanimation.

Peur de manquer de matériel

Des employés sont devenus coursiers, des soignants ont été réaffectés. Il a fallu, dans l’urgence, tout repenser, tout réorganiser, un véritable défi relevé par les employés de la Miséricorde, qui redoutent désormais, non pas de manquer de place mais de matériel et de personnel. « Avoir des lits c’est une chose, explique Pascal Derudas, mais il faut qu’ils soient armés comme on dit chez nous ». Armés, c’est-à-dire équipés et c’est là que le bât risque de blesser. A ce jour, tous les lits de réanimation à Ajaccio sont fonctionnels, mais qu’en sera-t-il des prochains ?

Jean-Pierre Spinetti, coordonnateur logistique hospitalier (à gauche) et Jean-Claude Ferri Pisani, coordonnateur logistique de pôles (à droite), gèrent chaque jour la logistique à l’hôpital d’Ajaccio - DR

Pour l’avenir, il manque des respirateurs, du matériel d’intubation, des pousse-seringues. « Du matériel a été demandé, mais les respirateurs manquent à l’ensemble des établissements de santé de France. Il y a, certes, une liste prioritaire qui a été établie en fonction de la tension qui règne dans les établissements: aujourd’hui c’est l’Ile de France, toujours le Grand Est mais la Corse est concernée depuis le premier jour, le Premier Ministre l’a d’ailleurs rappelé. Nous attendons donc du matériel que nous ne voyons toujours pas arriver, tout en étant placé dans les premières places sur la liste des établissements prioritaires à fournir ».

Autre crainte, l’aspect ressources humaines. Grâce à la participation de tous, des étudiants, des personnels reventilés de leurs secteurs d’origine sur des secteurs Covid, la stratégie a parfaitement fonctionné jusqu’à présent. « Mais le système arrive à bout de souffle, confie Pascal Derudas, notamment à la suite de la contamination de certains soignants ».

Des renforts médicaux ont été demandés par l’Agence régionale de Santé, mais « sans matériel il sera impossible de faire quoique ce soit, c’est une théorie de l’ensemble ».

Guérison

La bonne nouvelle est arrivée mardi avec la sortie de réanimation du premier patient atteint du Covid-19. Un homme de 57 ans qui avait passé près de deux semaines dans le service. « Ça donne beaucoup d’espoir parce qu’on a tendance à penser que lorsque l’on entre en réa on n’en sort plus », se réjouit Pascal Derudas.