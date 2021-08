Covid-19 : "la 3ème dose pour ma maman de 98 ans, je trouvais ça bien" dit ce Breton

L’ouverture des créneaux de rendez-vous est fixée au 1er septembre pour des injections à partir du 15 septembre. Les résidents des Ehpad, les plus de 80 ans, les personnes à très haut risque de formes graves ou immunodéprimées seront dans le premier cercle des bénéficiaires.

Sauf que dans les faits, en Ille-et-Vilaine, il y a déjà eu quelques flottements. Dans la métropole rennaise, un septuagénaire témoigne. Ce monsieur de 73 ans demande à sa belle-fille de prendre rendez-vous sur Doctolib. Des rendez-vous obtenus sans difficulté pour une 3ème dose pour lui, son épouse de 70 ans et sa mère de 98 ans. Au centre de vaccination de Saint Jacques de la Lande, ils se sont finalement vus refuser l'injection.

Un refus "normal" selon l'Agence régionale de santé qui explique qu'une prescription médicale est nécessaire à l'heure actuelle pour recevoir cette dose de rappel. 100.000 français l'ont déjà reçue.

Aujourd'hui, il est pourtant possible de prendre rendez-vous sur les plateformes comme Doctolib pour une 3ème injection.

Aucune précision n'est indiquée en matière de prescription médicale obligatoire. C'est pour cela que le fils de 39 ans et la belle-fille de 40 ans du retraité ont eux aussi pris rendez-vous pour une dose de rappel. Et contrairement à leurs proches plus âgés, le couple a reçu la 3ème dose sans aucune restriction. "Je pense que ma maman à 98 ans avait plus de risques qu'eux", témoigne le septuagénaire. L'ARS, contactée sur cette situation, n'a pas souhaité faire de commentaire.